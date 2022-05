El govern espanyol ajorna una setmana més la limitació del preu del gas

La vicepresidenta tercera espanyola i ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera ha ajornat una setmana la posada en marxa la limitació del preu del gas, perquè segons el govern espanyol encara queden alguns “detalls per ultimar”. En aquest aspecte, Ribera ha assegurat que no els donarà temps de preparar la mesura i, per tant, no tenen temps de presentar-la a la Comissió Europea perquè doni el vistiplau.

Aquest dilluns la vicepresidenta tercera del govern espanyol ha comparegut per ajornar una setmana la presentació del mecanisme que ja s’havia pactat prèviament amb la Comissió Europea. En un primer moment, l’executiu espanyol va posar el topall del gas a 30 euros, un preu que la comissió va desestimar per ser massa baix. Ara, doncs, havien acordat quedar-se en els 50 euros mensuals i reduir així la factura de la llum. “Estem ultimant els detalls. No és fàcil que tinguem temps de fer-ho demà”, ha dit la vicepresidenta tercera, que ha confiat que l’aval final de Brussel·les al mecanisme arribi la setmana que ve.

La illa energètica de Sánchez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez va ser el primer en parlar obertament a Europa de la necessitat d’un topall del preu del gas, però també de la regulació independent dels preus, sobretot a l’Estat i Portugal, ja que les seves fonts d’alimentació d’energia són diferents a les de la resta d’Europa. Així doncs, des de la comissió es va aprovar que es poguessin regular sols, el que s’anomena convertir la península Ibèrica en una “illa energètica”. D’aquesta manera, únicament els dos països de la península “tracte especial”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la sortida de la cimera de la Unió Europea / EP

D’aquesta manera, Ribera ha recordat que aquestes mesures són la solució a les pujades històries del preu de la llum, ja que la regulació conjunta provoca que els preus de l’energia s’encareixin de cop. Amb aquest canvi, hi hauria un preu màxim en l’energia el que repercutiria directament en la butxaca dels consumidors. Per això, la ministra ha assegurat que s’ha de presentar un bon plantejament i això “s’ha de fer amb més temps”.

Els sindicats veuen pobre la mesura

L’associació de consumidors Facua va carregar contra la mesura del govern espanyol i Portugal per fer efectiu un topall del preu del gas. En aquest sentit, l’associació va considerar que la xifra era “desproporcionadament alta”, ja que les famílies de l’estat espanyol no podrien pagar aquests preus. A més, Facua també va recordar que eren “els preus més alts de la història”.