Rússia talla el gas a Polònia i Bulgària

La companyia russa Gazprom ha decidit tallar el subministrament de gas a Polònia i Bulgària. De fet, la companyia ha enviat una carta a l’empresa gasística polonesa PGNiG en què anuncia que aquest dimecres a les vuit del matí deixa d’enviar-li el gas del contracte de Yamal. El mateix ha fet amb la firma energètica búlgara Bulgargaz, segons han informat alguns mitjans del país. Aquesta podria ser la primera acció d’una cadena, ja que Rússia subministra gas a gran part d’Europa.

L’empresa polonesa ha informat del fet en un comunicat que ha penjat al seu web, i també hi han reaccionat la ministra de Clima del país, Anna Moskwa, i el primer ministre, Mateusz Morawiecki. Moskwa ha assegurat que el país està preparat per a la situació, i que no depèn dels recursos russos. Tot i que sembla que Polònia té la situació controlada, Bulgària, també que ha assegurat que el tall de subministrament no afectarà els usuaris del seu país, considera que la decisió de Gazprom suposa un incompliment de contracte.

Les represàlies de Rússia és tradueixen en gas

De moment Rússia no s’ha pronunciat sobre si el fet respon a algun tipus de represàlia vinculat a la invasió del seu exèrcit a Ucraïna. Tot i això, sembla que és la resposta que s’esperava Europa després de les constants amenaces russes després de les sancions que la Unió Europea no ha deixat d’enviar. Davant de l’incertesa, però, l’empresa russa ha justificat la decisió en un i altre cas per la negativa d’ambdós països a pagar les factures en rubles, mesura imposada per Vladímir Putin com a represàlia a les sancions que la Unió Europea ha adoptat contra el seu país arran de la invasió militar d’Ucraïna.

Oficines de la companyia estatal russa Gazprom / DPA

Aquesta situació podria no ser un fet aïllat. De fet, el president Vladímir Putin ja ha amenaçat vàries vegades Europa amb el tall del subministrament del gas. I és que aquesta dependència europea per l’energia de Rússia podria suposar un punt d’inflexió per Putin, ja que podria significar la frenada de represàlies perla guerra a Ucraïna.