Compte enrere per la caiguda de Mariúpol, símbol de la resistència ucraïnesa contra la invasió russa. La batalla pel control de la ciutat portuària, un dels objectius prioritaris del Kremlin, entra en la seva fase final enmig de missatges de rendició de marines ucraïnesos i de falta de munició i subministraments dels últims soldats que defensen la ciutat. Després d’un mes i mig de setge, la ciutat està arrasada i les autoritats locals estimen que més de 21.000 persones han mort durant els combats ferotges que ucraïnesos i russos duen a terme casa a casa.

En les últimes hores, Rússia i Ucraïna han fet comunicats contradictoris sobre el futur de la ciutat. El ministeri de Defensa rus ha anunciat que més de 1.000 soldats ucraïnesos s’han rendit i ha assegurat que la caiguda de les últimes bosses de resistència podria ser imminent. Poc després, un dels assessors de la Presidència d’Ucraïna, Oleksiy Arestovych, no només ha desmentit la rendició massiva de soldats, sinó que ha avançat que els marines ucraïnesos han trencat les línies russes i han connectat amb les restes de la milícia d’extrema dreta del Batalló Azov, atrapades en una zona industrial de Mariúpol.

Un soldat ucraïnès inspecciona vehicles russos destruïts al nord de Kíiv / DPA

Des de l’Institut per l’Estudi de la Guerra (ISW, en les seves sigles angleses) expliquen que la situació a dins de la ciutat, envoltada per tropes russes, és molt complicat analitzar el progrés dels combats i es fa difícil contrastar les informacions que ofereixen els dos bàndols. “Els combats es produeixen casa a casa i són molt lents”, detallen. Des que les tropes russes aconseguissin entrar al centre de Mariúpol el passat 24 de març han hagut de lluitar per cada metre de terreny conquerit. El 7 d’abril les forces ucraïneses es “van retirar de les zones residencials cap a la zona portuària i industrial de la ciutat. Tres dies després una ofensiva russa va dividir en dos l’àrea controlada pels ucraïnesos, posant en marxa el compte enrere per la capitulació final.

Per què és important Mariúpol

La batalla de Mariúpol ha estat un dels punts calents de la invasió russa des del primer dia, però després de la retirada forçosa del nord del país el Kremlin ha redoblat els seus esforços per capturar-la. La conquesta de Mariúpol seria un cop molt dur per a Ucraïna, que l’ha convertit en el símbol de la seva resistència davant l’invasor. Malgrat que el govern de Volodímir Zelenski sabia que era qüestió de temps, la capitulació de la ciutat serà un sotrac per a tot el país.

El president rus, Vladímir Putin, necessita capturar Mariúpol per poder vendre una victòria a Rússia després de la desfeta a Kíiv. A més, permetrà a l’exèrcit rus connectar les regions que controla al sud d’Ucraïna amb les repúbliques separatistes del Donbass, on ja prepara una nova ofensiva per conquerir tot el territori de Donetsk i Lugansk, les dues províncies rebels que van quedar partides el 2014 després de l’annexió de Crimea.