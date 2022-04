Un atac amb míssils destrueix el vaixell insígnia de Rússia a la mar Negra

Un atac amb míssils des de la costa ucraïnesa ha destruït el vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra. La tripulació del creuer llançamíssils Moscou ha estat evacuada i el vaixell abandonat a la seva sort, segons han confirmat mitjans ucraïnesos i russos. El ministeri de Defensa rus ha confirmat que un incendi ha provocat una explosió en un compartiment on s’emmagatzemava munició que ha malmès la nau i ha obligat a evacuar els més de 500 tripulants, però no ha donat detalls sobre l’origen de l’incident i ha deixat entreveure que es tracta d’un accident.

Hores abans, el governador ucraïnès d’Odessa, Maxime Marchenko, havia anunciat que dos míssils antivaixell Neptune disparats des d’un punt indeterminat de la ciutat havien impactat en el vaixell. La destrucció del Moscou és un nou cop d’efecte de l’exèrcit ucraïnès en un moment crític pel futur de la ciutat de Mariúpol i just abans que comenci la nova ofensiva russa sobre el Donbass, nou objectiu prioritari del Kremlin després de la desfeta a Kíiv i al nord d’Ucraïna.

***UPDATE***



Beyond any reasonable doubt that the 11,490 ton SLAVA Class cruiser #Moskva has been hit off Ukraine



Even Russian sources report it



She had been operating in relatively predictable patterns in the Northern Black Sea



The close-in defenses on this ship were dated pic.twitter.com/5rmlg6IpKa — H I Sutton (@CovertShores) April 14, 2022

Molt inferior en mitjans, l’estratègia de l’exèrcit ucraïnès combina una defensa aferrissada de les ciutats amb una guerra de guerrilles per tallar les línies de subministrament russes i atacs selectius sobre objectius simbòlics –com l’atac sobre un dipòsit de combustible en una ciutat russa propera a la frontera amb Ucraïna o la destrucció d’un altre vaixell en un port a 80 kilòmetres de Mariúpol–.

Cop dur per la imatge de Rússia

Els analistes militars consideren que l’enfonsament del Moscou és un cop molt dur per la imatge de Rússia. “Només la pèrdua d’un submarí llançamíssils balístics o del Kutznetsov [l’únic portaavions de la flota russa] infligiria un cop més dur a la moral russa i a la reputació de la marina davant l’opinió pública russa”, explica a la CNN el capità retirat de la Marina dels EUA i exdirector d’operacions del Centre de Comandament d’Intel·ligència al Pacífic.

Per això el Kremlin ha reaccionat amb molta rapidesa per intentar imposar la seva versió de l’incident. “El vaixell patit danys molt importants”, va reconèixer el ministeri de Defensa rus en un comunicat. “La tripulació ha estat evacuada i s’estan investigant les causes de l’accident”. No obstant això, la pèrdua del Moscou no tindrà un impacte directe en les operacions terrestres, ja que és un vaixell dissenyat per la guerra naval, però és un acte de propaganda impagable per a Ucraïna.

El vaixell més buscat

L’enfonsament del Moscou té una significació especial per als ucraïnesos, ja que el vaixell va ser protagonista d’un dels incidents més famosos de la invasió. En els primers dies de la guerra, el Moscou va participar en una operació a l’illa de les Serps, a la costa de la mar Negra, on Ucraïna tenia un destacament militar. Segons un missatge de ràdio filtrat per l’exèrcit ucraïnès, abans de capturar l’illa, el vaixell rus va amenaçar els soldats que la defensaven. “Us parla un vaixell militar rus. Us aconsellem que deposeu les armes i us rendiu per evitar un bany de sang i baixes innecessàries. Si no ho feu, us bombardejarem”.

La resposta del destacament –“Vaixell rus, ves a la merda”– es va fer tan viral que el servei postal d’Ucraïna n’ha fet una sèrie de segells que, casualment o no, es va presentar hores abans de l’atac contra el Moscou. Malgrat el desafiament dels militars, Rússia va envair igualment l’illa i la vintena de militars que la defensaven van ser capturats. Posteriorment l’exèrcit rus els va alliberar i van ser rebuts com herois.