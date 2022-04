Ucraïna destrueix un dipòsit de combustible en territori rus

Rússia ha acusat Ucraïna d’atacar un dipòsit de combustible a Bélgorod, una ciutat russa a prop de la frontera ucraïnesa. El governador de la regió, Vyacheslav Gladkov, ha assegurat que dos helicòpters de l’exèrcit ucraïnès van bombardejar dimecres la instal·lació petroliera, que de confirmar-se seria el primer atac d’Ucraïna en territori rus des de l’inici de la invasió. Fins ara el govern ucraïnès no ha confirmat la informació.

#BREAKING: Video reportedly of Ukrainian attack helicopters striking oil facility in Belgorod, across the border inside Russia pic.twitter.com/NfQVJ97rbA — ELINT News (@ELINTNews) April 1, 2022

#BREAKING: New video showing two Ukrainian likely Mi-24 Hind attack helicopters striking Belgorod city oil depot with air-ground rockets pic.twitter.com/yOBV07WBkY — ELINT News (@ELINTNews) April 1, 2022

L’agència russa TASS ja va alertar el mateix dimecres que denuncia un atac ucraïnès contra un magatzem de munició als afores de Bélgorod, però les informacions posteriors van apuntar a un error humà de les tropes russes. Dos dies després han començat a circular per les xarxes diversos vídeos on es poden veure clarament com dos helicòpters disparen míssils sobre el dipòsit de combustible i després marxen volant a baixa altitud.

Ukrainian Mi-24s departing Belgorod at low altitude pic.twitter.com/YWjBy1TO0O — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 1, 2022

Informacions confuses

Diversos analistes militars que segueixen la invasió russa d’Ucraïna han analitzat les imatges i donen per bona la versió russa, assegurant que els helicòpters atacants serien dos Mi-24 Hind, una aeronau de fabricació soviètica. El balanç de l’atac encara és incert, ja que mentre el governador de Bélgorod assegura que dos treballadors van resultar ferits durant l’atac, la companyia petroliera Rosneft, propietària de la instal·lació, ha desmentit la informació, tot i que no ha donat detalls sobre l’origen de l’atac.

El 25 de febrer, el segon dia de la invasió, una base militar russa a Míl·lerovo, a 16 kilòmetres de la frontera amb Ucraïna, hauria estat atacada per les forces ucraïneses, però la informació mai es va arribar a confirmar malgrat que també van circular diverses imatges per les xarxes socials.

L’anunci de l’atac es produeix en plena reorganització dels fronts de guerra a Ucraïna. Rússia ha decidit reduir les seves operacions terrestres al nord del país, en especial al voltant de Kíiv, per centrar-se a continuar ampliant el control de territori a les repúbliques separatistes del Donbass, que fins ara ha estat la zona on l’exèrcit rus ha aconseguit més guanys des de l’inici de la invasió. El Kremlin té com a prioritat la conquesta de Mariúpol, ciutat clau per unir Crimea amb el Donbass.