La inflació marca un nou rècord a Catalunya

La inflació a Catalunya ha marcat un nou rècord després que el mes de març s’hagi tancat amb un augment interanual de l’IPC del 9,5%, una taxa dos punts superior a la del febrer, quan era del 7,4%. És l’increment més pronunciat des del 2002, quan l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va començar a fer un seguiment de la inflació a les autonomies. Al conjunt de l’Estat, la variació interanual de l’IPC s’ha situat en el 9,8%, la més alta dels últims 37 anys.

La vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat que la dada de l’IPC del març és “inacceptable” i ha culpat l’encariment de l’electricitat i dels hidrocarburs com a principal responsable de la inflació disparada. El govern espanyol, que va trigar un mes a aprovar una rebaixa del preu de la gasolina, confia que el descompte de 20 cèntims per litre –que es paguen igualment de manera indirecta a través de les arques de l’Estat– ajudarà a reduir la inflació. Calviño ha reclamat a les petrolieres que “contribueixin” a abaixar-la. “Als mercats internacionals el preu ja baixa i s’ha de notar a la butxaca de la gent”.

La tecnologia, única que baixa

A Catalunya, l’energia (+28,8%) i els carburants (+18,9%) són els productes que més s’han encarit, però totes les activitats registren increments de preus: productes alimentaris i les begudes no alcohòliques (+6,4%), el vestit i el calçat (+6%) o els mobles i articles de la llar (+3,9%) són els que més s’han encarit. En canvi, el sector tecnològic es manté com l’únic on cauen els preus (-0,5%) i encadena 21 mesos consecutius de baixades.

“Últimament, ens miren els preus amb lupa, perquè amb 100 euros no vas enlloc”, comenten alguns consumidors a l’ACN. “A casa ho veiem amb tots els productes de la cistella bàsica; van pujant cèntim a cèntim, però al final de mes en nota”, explica la Graciela, una veïna de Barcelona. “El preu de la fruita i la verdura és una barbaritat”, lamenta una altra veïna. En un context de pujada contínua dels preus, moltes famílies hauran d’ajustar el seu pressupost en els pròxims mesos. “Hem de pensar que una pujada de preus propera al 10% ens fa perdre molta capacitat de compra; a partir d’aquí, l’afectació dependrà de la restricció pressupostària de cadascú”, apunta el professor de la UPF Barcelona School of Management, Andrei Boar.