La inflació es dispara a nivells històrics i amenaça d’agreujar la crisi

L’IPC s’ha disparat a nivells històrics al mes de març i amenaça d’agreujar la crisi econòmica provocada per la tempesta perfecta d’una pandèmia mundial, seguida d’un encariment sostingut dels preus de l’energia i la sacsejada final de la invasió russa d’Ucraïna. Segons l’indicador avançat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’IPC s’ha situat al març en el 9,8%, la variació anual més alta des de fa gairebé 40 anys. Si es confirma la dada, suposaria un increment de gairebé dos punts respecte a la inflació del febrer (7,6%).

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut al Congrés dels Diputats que la dada de l’IPC és “dolenta”, però s’ha mostrat convençut que el paquet de 16.000 milions d’euros aprovat pel consell de ministres i l’acord amb Brussel·les per limitar els preus del gas “permetrà en els pròxims temps doblegar la corba i estabilitzar el cost de la vida“. Sánchez ha mantingut que la majoria de la inflació és conseqüència directa de l’impacte de la guerra en els preus de l’energia i els aliments no elaborats.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença al Congrés / ACN

Els experts alerten que el paquet d’ajudes aprovat pel govern espanyol tindrà un elevat cost per a les arques de l’Estat –6.000 milions en ajudes directes en només tres mesos– i dubten del marge de maniobra que hi haurà si a l’estiu els preus continuen disparats, ja que l’augment de la inflació ja era sostingut i rellevant abans de l’inici de la guerra.

Rècord rere rècord

Segons l’INE, l’increment del 9,8% en l’IPC es deu a un augment “generalitzat” de la majoria dels productes, en especial de l’electricitat, la gasolina i l’alimentació. Pel que fa a la inflació subjacent –que no inclou ni productes energètics ni aliments no elaborats–, s’enfila fins al 3,4%, el valor més elevat des del setembre del 2008 i quatre dècimes per sobre de la dada del febrer. Pel que fa a la taxa mensual, l’IPC del març va registrar un augment un 3% al mes anterior, la més alta des del 2002, quan es va produir un canvi de metodologia per analitzar millor la variació dels preus.

Davant d’aquesta situació, Pedro Sánchez ja s’ha vist obligat a anunciar que allargarà les ajudes més enllà del 30 de juny per mitigar la crisi econòmica. El govern espanyol, molt criticat per la seva resposta lenta a l’augment de preus, està més dividit que mai sobre com afrontar les turbulències econòmiques que vindran en els pròxims mesos i busca a la desesperada una estratègia que li permeti encarar amb garanties el pròxim cicle electoral –abans de final d’any hi haurà eleccions a Andalusia i en un any hi haurà les municipals–.