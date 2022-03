Sánchez busca fórmules per baixar els preus de l’energia a finals de mes

El govern espanyol ha obert una ronda de contactes amb els grups parlamentaris de cara a preparar un decret que permeti “rebaixar el preu de la gasolina, l’electricitat i el gas”, que en cap cas s’aprovarà abans del 29 de març. El govern espanyol deixa oberta la possibilitat d’una rebaixa d’impostos i d’aprovar ajudes directes als sectors afectats, però abans vol un consens ampli amb els partits.

El PP, que havia reclamat mesures “immediates” per reduir els impostos als carburants, ha estat el primer partit a reunir-se amb el govern espanyol, mentre que també estan previstes reunions amb Cs, el PNB i ERC. A la reunió amb els populars hi ha participat les tres vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Les trobades amb els grups es complementaran amb reunions amb les autonomies i amb els agents socials durant la setmana vinent.

Consell Europeu

El president espanyol, Pedro Sánchez, vol esperar a la reunió del Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març per veure quina és la postura de Brussel·les sobre la intervenció dels preus de l’energia. Sánchez defensa que la millor eina que tenen ara mateix els estats membre és desvincular el preu del gas del de l’electricitat i farà una gira per Croàcia, Eslovàquia, Romania, Itàlia, Portugal, Grècia, Alemanya i Irlanda per buscar suports.

D’aquesta manera, la primera data disponible per al govern espanyol per aprovar noves mesures seria el consell de ministres del 29 de març, on vol arribar amb un document de consens amb partits, governs i entitats socials. Un cop aprovat, el decret s’haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit que cal esperar al canvi de model que aprovi el Consell Europeu perquè sense aquesta mesura les rebaixes d’impostos podrien quedar sense efecte per l’escalada de preus, tal com ha passat amb la rebaixa de l’IVA de l’electricitat aprovada fa uns mesos.