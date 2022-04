Llum verda al topall del preu del gas per contenir l’encariment de la llum

La Comissió Europea ha arribat a un acord amb Espanya i Portugal per posar un topall al preu del gas a una mitjana de 50 euros el MWH. Segons ha anunciat la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el seu homòleg portuguès, José Duarte, la mesura podrà estar vigent durant un any i el preu inicial se situarà en 40 euros. Tot i que encara s’han de tancar els serrells del pacte, Ribera ha avançat que la mesura es podria posar en marxa aviat i ja es podria notar a la factura de l’electricitat del maig.

Un mes després de la cimera europea per consensuar mesures per contenir l’encariment de la llum, Brussel·les ha donat llum verda després d’unes negociacions llargues i complicades amb Madrid i Lisboa. Els dos països havien presentat una proposta per posar un topall al preu a 30 euros, però la Comissió Europea considerava que el límit era massa baix i posava en risc el mercat únic europeu de l’energia. Finalment, s’ha trobat un punt mitjà en els 50 euros.

La factura elèctrica baixarà pel topall del preu del gas / Arxiu

Limitació temporal al preu del gas

“És un instrument temporal, amb una durada de 12 mesos que busca desvincular el preu del gas del de la factura de la llum“, ha matisat RIbera des de Brussel·les. La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, calcula que la mesura permetrà reduir la factura de l’electricitat a la meitat en funció de l’hora del dia i l’energia necessària per cobrir tota la demanda. Calviño creu que limitar el preu del gas permetrà que els ciutadans i les empreses espanyoles es puguin beneficiar del baix cost de l’electricitat per la “important penetració” de les energies renovables a l’estat.

L’objectiu de la mesura és que només es pagui al preu del gas l’energia que efectivament es genera amb gas, la qual cosa permetrà de retruc acabar amb els “beneficis exorbitants i extraordinaris” que reben les companyies que produeixen electricitat a través d’altres energies, ja que els seus costos són inferiors, però, en canvi, reben un preu més alt.