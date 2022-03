La UE permet abaixar els preus de l’energia a Espanya i Portugal

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha sortit amb la seva després de nou hores de “dur” debat a la cimera de la Unió Europea per fer front a la crisi energètica. Així, el text de conclusions d’aquesta cimera titlla Espanya i Portugal d'”illa energètica” i permet als dos països adoptar mesures per baixar el preu de l’energia. D’aquesta manera, únicament els dos països de la Península Ibèrica rebran un “tracte especial”. Ho ha confirmat la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a la sortida de la reunió.

La Unió Europea vol “avaluar urgentment la compatibilitat de mesures temporals d’emergència al mercat energètic” per tal de “mitigar l’impacte dels preus dels combustibles fòssils en la producció de l’electricitat”, però no estava disposada a complir amb la mesura que demanava Sánchez, limitar els preus de l’energia a 180 euros el megavat hora. La Comissió ha optat per garantir gràcies a un “procediment d’urgència” que les mesures que s’adoptin redueixen efectivament els preus de la llum tant per a famílies com a empreses i “no afectin les condicions comercials” del mercat. El que preocupa principalment la Unió Europea -i en especial Alemanya i els Països Baixos-, és que limitar els preus com demanava el govern espanyol afectés el mercat energètic comú.

Cimera amb forta oposició d’Alemanya i els Països Baixos

Des del començament de la cimera el president espanyol s’ha enfrontat a una dura oposició a les seves mesures, el que ha acabat provocant que hagi demanat un recés de la trobada. Segons fonts del govern espanyol, Sánchez s’hauria enfadat amb un tuit d’un periodista francés que l’acusava d'”amenaçar” amb vetar els acords que s’assolissin en la cimera d’aquest divendres. Després d’un descans de mitja hora, la trobada ha continuat i Sánchez ha insistit que Espanya i Portugal estan “aïllats” del mercat europeu -la seva connectivitat amb França no arriba al 3%-, pel que finalment la Unió Europea ha donat llum verda a una baixada de preus.