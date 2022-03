Sánchez afirma que limitarà el preu de la llum amb o sense acord europeu

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha afirmat que l’Estat i Portugal limitaran el preu de la llum tot i que no hi hagi un acord a nivell europeu. Sánchez ha assegurat aquest dijous que ambdós països de la península Ibèrica “tenen problemes específics” i per tant, necessiten trobar solucions tot i que no es prenguin a nivell europeu. “Ara és important trobar una fórmula que s’adeqüi a la realitat geogràfica i energètica de la península Ibèrica, ha explicat el president en arribar a la cimera a Brussel·les.

Els líders europeus aborden divendres com respondre a l’augment del preu de l’energia i durant les declaracions d’aquest dijous, el president del govern estatal ha assegurat que és hora de trobar solucions. En altres ocacions Sánchez havia defensat la desvinculació del preu del gas de de l’electricitat. Una mesura que no va agradar ni Alemanya ni als Països Baixos. Som una illa energètica, estem escassament integrats en el mercat europeu, però totes les regles del mercat europeu s’apliquen a Espanya. Això és una cosa que ens perjudica doblement”, ha destacat Sánchez.

Tot i la decisió de Sánchez d’intentar continuar sense trobar un acord amb tota la Unió Europea, el president del govern espanyol ha explicat que la prioritat actual és la de “treballar junts” per trobar la solució definitiva per a Europa. I és que l’increment del preu de les energies -en part agreujat per la guerra a Ucraïna- ha afectat a tots els pasïsos europeus, ja que d’una manera o d’una altra tenen una vinculació enerègtica amb Rússia. Tot i això, també ha assegurat que si no hi ha acord i els 27 no aproven una mesura europea per rebaixar l’impacte de les pujades del preu de la llum, l’estat espanyol anirà per lliure i buscarà la manera de reduir-ne la repercussió per a la població.