Sánchez interromp la cimera europea enmig de les reticències pel seu pla energètic

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez s’enfronta als altres líders polítics en la cimera europea que s’està celebrant aquest divendres a Brussel·les. Sánchez ha remarcat més d’una vegada que vol començar a considerar l’estat espanyol i Portugal com a illa energètica independent i, per tant, aplicar-hi mesures diferents a les que s’apliquin a Europa. Davant de la constant negativa dels altres líders polítics, Sánchez ha decidit abandonar durant una estona la cimera, el que ha provocat que es parés durant una estona la reunió.

L’Estat viu moments molt crítics davant de l’increment constant del preu de l’energia. De fet, una de les majors preocupacions és que continuï pujant i com a tal provoqui més inflació. A més, també cal recordar que la guerra de Rússia contra Ucraïna està creant encara més tensions i fent que els preus de l’energia es disparin encara més, ja que Rússia és un gran exportador de gas. En aquest context, Sánchez busca poder limitar el preu de l’energia, és a dir, intervenir els mercats energètics per posar-hi un preu màxim. Alemanya i Països Baixos, però, encara no hi estan d’acord i continuen dient que no es “la solució adient”.

En es seves últimes declaracions, Sánchez ja demanava que s’apliqués aquest topall per intentar pal·liar els efectes de la crisi energètica. Tot i això, en les seves últimes intervencions ha canviat el registre i ara demana considerar l’estat espanyol i Portugal el que s’anomena una illa energètica, és a dir, un territori amb condicions especials que pot gestionar les seves mesures al marge de la UE.

Creix la tensió entre els líders europeus

La tensió escala cada vegada més a la cimera europea. El president del govern espanyol ha provocat un recés en aixecar-se de la taula davant la constant negativa a les seves propostes energètiques. Aquesta acció ha fet que Charles Michel, president del Consell i director de la reunió fés parar motors i reactivés la reunió al cap d’una estona. Aquest és un exemple més de que la situació entre els líders europeus està molt dividida. “El punt de partida dels Estats membres és molt diferent”, han reconegut fonts de la reunió, que han apuntat a la dificultat d’unificar un criteri malgrat que l’objectiu dels líders de la UE és el mateix, mitigar l’alça dels preus de l’energia. En aquest sentit, Alemanya i Països Baixos lideren el no al topall del preu de l’energia, mentre que l’estat espanyol –amb Sánchez al capdavant- defensa el sí.