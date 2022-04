Facua assegura que el topall del preu del gas és “desproporcionadament alt”

L’associació de consumidors Facua ha carregat contra la nova mesura del govern espanyol i Portugal per fer efectiu un topall del preu del gas. Segons ha informat l’Estat, seria d’uns 50 euros el megabat, una xifra que Facua ha considerat “desproporcionadament alta” i ha afegit que és necessari considerar totes les famílies de l’estat espanyol “vulnerables”. “Són els preus més alts de la història”, ha assegurat l’associació en un comunicat.

El màxim de 50 euros per pagar el gas ha estat una mesura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha intentat lluitar fins el moment dins la Comissió Europea. Tot i això, Facua encara creu que és insuficient i ha demanat canvis més “radicals”, ja que ha argumentat que el nou sistema és “esbojarrat” i posa en perill les famílies de tot el territori. És per això, que ha instat al govern espanyol a intentar rebaixar encara més aquest topall: “És un 67% més car que la xifra que van plantejar d’inici”, ha denunciat Facua.

El gas al mateix preu sense excepcions

Una altra de les grans raons per les quals Facua critica aquest acord és la generalització de l’energia. En aquest sentit, el topall del preu del gas és igual per a tothom, una situació que segons Facua, posa en risc a les famílies. “És un instrument temporal, amb una durada de 12 mesos que busca desvincular el preu del gas del de la factura de la llum“, ha assegurat la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, tot i això, aquesta declaració no ha calmat les aigües a l’associació que han assegurat que “aquest preu es traduirà en uns 140 euros/MWh per a l’electricitat a la subhasta diària”.

La dependència energètica complica la regulació del gas

Un dels principals problemes de l’Estat és la dependència energètica d’altres països, però també d’Europa. Tal com va anunciar el president del govern espanyol, aconseguir considerar la península Ibèrica com una illa energètica “és un gran avenç”. En aquest sentit, la Comissió Europea -que també participa en aquest nou acord pel topall del preu del gas- va donar el vistiplau a Sánchez per començar a considerar-se una regió energètica separada, ja que l’Estat no depèn tan del gas rus com la resta d’Europa.

Pedro Sánchez amb Ursula Von der Leyen / Europa Press

Tot i això, el gas espanyol procedeix d’Algèria, una situació que tampoc acaba de ser òptima, ja que és molt complicat poder mantenir-se regular quan la gestió és importada i no del propi territori. Així doncs, Facua no només es queixa del topall insuficient, sinó d’aquest sistema que ha afirmat reiteradament que “necessita un canvi”.

El gasoducte català podria ser una solució al problema del gas

Durant la conferència de presidents d’aquest any, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va recalcar la necessitat d’apostar pel MidCat, el gasoducte català que es va començar però mai acabar que connectava amb França. Actualment està aturat al poble d’Hostalric, però Aragonès ja va considerar que era moment de reobrir les obres.

Aquest nou plantejament podria provocar que l’estat espanyol aconsegueixi l’esperada independència energètica, un pas que faria que ja no hi hagués tantes irregularitats pels conflictes d’altres països que fan que els preus segueixin pujant.