Aragonès exigeix recuperar el gasoducte català MidCat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgit el govern espanyol a recuperar el gasoducte MidCat que havia d’unir Catalunya amb França. Actualment està aturat a Hostalric, però Aragonès considera que davant aquesta crisi energètica s’ha de recuperar perquè serveixi per a l’hidrogen verd. Aquest ha estat un dels elements més rellevants de la intervenció del president a la Conferència de Presidents que s’està celebrant aquest diumenge a l’illa canària de La Palma per decidir com afrontar la guerra d’Ucraïna i les seves conseqüències.

Per això, el cap de l’executiu català ha reivindicat les competències de la Generalitat per afrontar la situació i ha explicat les seves 20 propostes tot posant èmfasi en la necessitat de disposar de fons econòmics per acollir els refugiats i afrontar les conseqüències econòmiques que tindrà el conflicte armat per a empreses i famílies. El president també ha reclamat les competències del Govern en les hidroelèctriques i en ciberseguretat.

En aquest sentit, el cap de l’executiu català ha defensat la “cogovernança” dels fons europeus per a aconseguir autonomia estratègica a la Unió Europea i poder instal·lar fàbriques de microxips, hidrogen verd i desenvolupar la computació quàntica.

Aragonès ha reiterat durant la sessió de treball que la seva participació en la Conferència de Presidents té caràcter excepcional per la invasió russa a Ucraïna.

Les propostes de Catalunya

Pel que fa a l’acollida de refugiats, Aragonès ha demanat al govern espanyol un fons extraordinari que ha d’estar al marge del sistema de finançament i ha de ser proporcional al nombre de persones que acull cada territori. També ha reclamat agilitzar els tràmits per acollir refugiats perquè es puguin expedir els permisos de treball en 24 hores. Aragonès ha exigit que respectin les competències de Catalunya i que es reconegui la capacitat de la Generalitat de fer arribar les seves aportacions directament als organismes humanitaris que operen a Ucraïna.

A més, el president ha proposat atorgar ajudes directes a les empreses afectades i facilitar la preservació de llocs de treball a partir d’un allargament de la durada dels ERTO. També ha parlat d’ampliar fins a final d’any la prohibició de tallar el subministrament de la llum i el gas a les persones vulnerables i actualitzar els nivells de renda d’accés als bons socials.