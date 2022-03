Aragonès, obert a anar a la conferència de presidents per la guerra

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat obert a assistir aquest cap de setmana a la conferència de presidents convocada pel president espanyol, Pedro Sánchez, on s’abordarà l’actual situació originada per la guerra d’Ucraïna. “El món ha canviat i Catalunya té un lloc en aquest món i ha de tenir tota la veu pròpia expressant clarament el seu suport a Ucraïna; tampoc no hem esperat que ens facin la feina i ens hi hem posat, amb ajuda humanitària i expressant tot el suport polític als representants d’Ucraïna a Catalunya“, ha dit Aragonès durant la sessió de control al Govern en resposta a preguntes del líder de l’oposició, Salvador Illa.

Precisament el socialista li ha reclamat que vagi a la reunió de diumenge i canviï la seva actitud respecte a aquestes trobades: “El món va canviar el 24 de febrer, mesures inconcebibles fa poc ara son inevitables, hem viscut setmanes que han concentrat dècades i és el moment de tenir les idees clares i saber quin és el nostre lloc, com Josep Borrell, el català amb el paper més rellevant en aquest conflicte”. La menció a Borrell, que ha rebut crítiques per declaracions fetes en el marc de la guerra, ha estat rebuda amb algunes rialles a l’hemicicle. “El nostre lloc és Europa, l’OTAN i al costat d’Ucraïna”, ha remarcat Illa. El socialista ha dit que Aragonès hauria d’anar a la conferència “per coherència” i també li ha demanat suport per a la connexió del gasoducte MidCat.

El president de la Generalitat ha admès que “hi ha una situació excepcional” de manera a que el Govern podria reconsiderar la seva posició respecte a la Conferència de Presidents. Però ho ha condicionat a un conjunt de demandes: “Si és per tal d’arribar a acords hi podem ser, però si és per a rebre informació després d’una roda de premsa no sé si val la pena”. En concret, Aragonès ha demanat “coordinació de tota l’acollida de refugiats sense unilateralitats per part de ningú; mesures de suport en àmbit energètic per a empreses i llars catalanes; fons per a totes les despeses que ocasionarà aquesta situació a Catalunya en àmbit habitacional i educatiu”. El president ha insistit: “Si això està sobre la taula, pel caràcter excepcional, podem valorar la situació de Catalunya”. Pel que fa al gasoducte MidCat, Aragonès ha dit que qui més dubtes té és la ministra de Transició Ecològica espanyola i ha apuntat: “No és una solució a curt termini; si no és una estratègia que inclogui a més del gas natural l’ús d’hidrogen net serà una inversió que quedarà obsoleta en molt poc temps”.

Illa li ha replicat que deixi de “posar excuses” per anar a la conferència de diumenge perquè “estem en una situació similar que la causada per la pandèmia ara fa dos anys i el seu predecessor [Quim Torra] no se’n va perdre cap”. El socialista s’ha molestat pel fet que Aragonès digui que la conferència només serveixi per a fer-se fotos. “Demano un punt de respecte pel Govern i pel conjunt dels catalans, faci el favor d’anar a la Palma i treballem coordinadament per fer front a una situació canviant que exigeix donar el millor de nosaltres mateixos, espero que vostè ho faci”.

Aragonès li ha contestat que cal que “hi hagi documents de treball i propostes d’acord perquè si no acaba sent una foto”. El president ha subratllat que si la trobada pot servir per “defensar els interessos de Catalunya, hi podem ser, però no anirem a una conferència buida perquè és una autoexigència que ens posem com a Govern i les institucions del país”.