Borrell assegura que no gasta “ni un minut” a pensar en Puigdemont

L’Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha negat que es referís a Carles Puigdemont quan va contraposar l’actitud del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, amb “el líder que va fugir amagat en un cotxe”. En una entrevista a la Cadena SER, Borrell ha assegurat que parlava de l’expresident ucraïnès Víktor Ianukòvitx, que va fugir del país enmig de l’onada de protestes que va acabar amb l’annexió russa de Crimea.

Borrell ha afirmat que no dedica “ni un minut” a pensar en Puigdemont i ha atribuït les crítiques de l’independentisme a la “falta de cultura geopolítica” i al “provincianisme” d’alguns dirigents. “Li asseguro que en aquests moments, els que estem 15 hores diàries penjats del telèfon amb mig món fent front a una guerra, l’última cosa que em passa pel cap és Puigdemont“, insistit Borrell.

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, no ha acceptat les explicacions de Borrell i ha assegurat que el cap de la diplomàcia europea es referia a Puigdemont perquè té un llarg “historial” de declaracions “extremadament inoportunes” amb qüestions relacionades amb el Procés independentista. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, també va criticar aquest dimarts les paraules de Borrell, a qui va acusar de no estar “a l’altura del càrrec que ocupa”.

La polèmica

Durant una compareixença per parlar sobre la crisi d’Ucraïna, Borrell va explicar que “gràcies a Déu Zelenski no és el tipus de líder que s’escapa amagat en un cotxe”. Les seves declaracions es van interpretar com un dard al president català a l’exili i poques hores després el seu equip va intentar matisar-les assegurant que es referia a Ianukòvitx, que el 2014 va marxar d’Ucraïna cap a Rússia.

Puigdemont va reaccionar a la presumpta menció de Borrell amb molta duresa. “Sembla que algú lamenta que a Barcelona no hi hagués un bany de sang”, va dir. “Borrell sap que no ha estat mai en cap maleter”. En un fil de Twitter, el president a l’exili va referir-se a Borrell com un home “amb l’orgull ferit” i que estava “enfadat” amb ell perquè havia preguntat al Parlament Europeu “per què hi ha un 44% d’espanyols” al seu equip, una xifra molt més alta que en altres departaments.