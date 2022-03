Puigdemont carrega contra Borrell: “Sap que no he estat mai en cap maleter”

Carles Puigdemont ha contestat a Josep Borrell: “Sembla que algú lamenta que a Barcelona no hi hagués un bany de sang”. L’expresident de la Generalitat ha reaccionat així a les declaracions de l’alt representant de la Unió Europea, segons les quals Zelenski “no és el tipus de líder que s’escapa amagat en un cotxe”. En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que ell no va marxar amagat sinó que va anar a explicar la situació catalana a Brussel·les: “Borrell sap que no ha estat mai en cap maleter”.

En un fil de Twitter, l’expresident de la Generalitat ha criticat que Borrell hagi fet al·legacions en contra seva. De fet, Puigdemont s’ha referit a l’alt representant com a un home “amb l’orgull ferit” i ha dit que que Borrell està “enfadat” amb ell perquè li ha preguntat “per què hi ha un 44% d’espanyols” al seu equip directiu, xifra “molt superior” al nombre de nacionals “que altres comissaris tenen” o si “està d’acord” amb les declaracions del ministre espanyol d’exteriors “que sosté que Borrell ocupa la més alta representació diplomàtica espanyola, en contra del que hauria de ser”.

Com que molts interpreten que @JosepBorrellF m’ha al·ludit, voldria precisar uns quants punts. Ho faig a contracor, perquè en aquests moments tan tràgics per Ucraïna l’últim que cal és que la UE tingui representants tan irresponsables. Però em sento en l’obligació de fer-ho. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2022

Puigdemont també ha afirmat que “no tenia cap dubte” que “l’atac de l’estat espanyol contra els catalans” que van celebrar el referèndum d’independència l’1 d’octubre del 2017 “de manera pacífica” era “propi d’un estat autoritari”. I ha afegit que “sembla que algú lamenta que a Barcelona no hi hagués un bany de sang. Això és molt seriós”. L’expresident també ha subratllat que el seu compromís “aleshores i ara” va ser “prevenir tot esclat de violència”, perquè mentre dura “pot generar una falsa eufòria” però el “pòsit” que deixa “enverina generacions”. “He estat criticat per això des de sectors independentistes, però no em pensava que ho seria per Borrell”, ha afegit en to irònic Puigdemont.