El Govern carrega contra Borrell: “No està a l’alçada del càrrec que ocupa”

El Govern ha carregat aquest dimarts contra l’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, per unes declaracions sobre Ucraïna que han estat interpretades com una “broma interna” referida al president català a l’exili, Carles Puigdemont. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, preguntada per la polèmica ha criticat que Borrell es dediqui aquest tipus de bromes, “que només li fan gràcia a ell” i que “busquen ofendre a milers de catalans”. Plaja ha afegit que el Govern “no es pronunciarà” sobre l’actual president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, però en canvi sí sobre les declaracions de Borrell perquè “demostra una vegada més que no està a l’alçada del càrrec que ocupa en un moment d’extrema dificultat”. La portaveu ha agregat que les paraules de Borrell, “el desqualifiquen i avergonyeixen”.

Preguntada sobre la possibilitat que Borrell no s’estés referint a Puigdemont i que en realitat estés referint-se a l’expresident ucraïnès pro-rus que va fugir en cotxe el 2014 en el marc de la revolució taronja del Maidan, Plaja ha dit que hauria de ser Borrell qui hauria d’aclarir “a qui anaven referides les paraules”. Les declaracions de Borrell van aixecar ahir la reacció de Carles Puigdemont i també de la portaveu de JxCAT, Elsa Artadi, que també va criticar l’alt representant de la UE.

El Govern posa un cotxe per evacuar 19 catalans d’Ucraïna

Més enllà de les declaracions de Borrell, el Govern ha remarcat el seu compromís amb “la unitat d’acció conjunta per part de tots els països de la UE”. En el marc de les accions que el Govern està emprenent per donar suport a Ucraïna davant del conflicte, el grup de treball per fer el seguiment de la situació que s’ha reunit aquest matí ha analitzat “la situació de les persones ucraïneses que viuen a Catalunya”, ha explicat Plaja. La portaveu ha dit que el Govern treball per facilitar la tornada a territori català dels catalans que es troben en territori ucraïnès. El Govern té identificades 19 persones a Ucraïna i ha posat a disposició d’elles un vehicle a la frontera amb Polònia per evacuar-les. Fins ara aquest servei no ha estat utilitzat. Plaja ha explicat que hi ha contacte amb aquestes persones i que totes tenen casuístiques diverses.

El Govern també s’ha mostrat disposat a bolcar-se en ajuda a les 22.000 persones de nacionalitat ucraïnesa que viuen a Catalunya i també a “les persones desplaçades que puguin arribar o les que estaven aquí en el moment en què va esclatar la guerra”. Actualment hi ha 73 persones ucraïneses a la xarxa d’albergs de Catalunya, repartits entre Coma-ruga, Vic i Espluga de Francolí. Es calcula que unes 139 persones podrien acollir-se a aquest servei durant els propers dies. El Govern tractarà la situació de les persones refugiades a través de la Taula de contingència del Comitè d’Acollida de persones refugiades, que té per objectiu treballar per “garantir els drets de les persones ucraïneses arribades a Catalunya”.

Plaja ha reiterat que el Govern dona suport a les “accions sancionadores de la UE sobre el govern de Putin, amb diferents mesures per minimitzar les conseqüències d’una guerra que s’hauria d’haver evitat”. La portaveu ha manifestat que “cal que des de tots els àmbits d’actuació es faci tot el que estigui al seu abast” per aturar la guerra i que la prioritat ha de ser “l’ajut humanitari i donar allotjament immediat a qui ho sol·liciti”. El Govern s’ha compromès a “fer acompanyament de les persones que hagin de tramitar l’asil, assistència mèdica o psicològica”.

La situació a Ucraïna ha aixecat també la reacció entre ciutadans de Catalunya que, segons ha explicat Plaja, han contactat amb la Generalitat i ajuntaments del país per oferir ajuda. “A aquesta hora no hi ha cap demanda d’ajut a la ciutadania per part del Govern de la Generalitat”, ha dit la portaveu.