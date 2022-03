La CUP treu el cartell del ‘No a la guerra’ davant del cònsol ucraïnès

Els diputats de la CUP ha exhibit aquest dimarts el cartell del ‘No a la guerra’ davant del cònsol general ucraïnès a Barcelona, Artem Vorobyov, que ha assistit com a convidat d’honor al ple del Parlament de Catalunya. Els cupaires s’han posat dempeus com la resta de parlamentaris, però enlloc d’aplaudir han mostrat el símbol de la campanya del No a la guerra: les vostres guerres, els nostres morts. L’homenatge a Ucraïna ha consistit en la lectura de la declaració institucional del Parlament del 24 de febrer, que no va comptar amb el suport ni de la CUP ni de Vox. La CUP rebutja la declaració perquè no està d’acord en el paper de la Unió Europea (UE) i l’OTAN en el conflicte, mentre que Vox no es va voler alinear amb la resta de partits de la cambra.

Al costat de Vorbyov han assistit al ple com a convidats el director de la Representació de al Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, i el cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera. El govern ucraïnès, que combat la invasió de la Federació Russa, ha demanat la seva inclusió a la UE, un fet que precisament l’acció militar russa pretén evitar. La UE s’ha compromès ha analitzar l’agilització de l’adhesió d’Ucraïna al bloc europeu en breu.

El cònsol ucraïnès rebut al Parlament de Catalunya / JAG

La declaració de la cambra catalana que s’ha llegit en presència del representant ucraïnès “lamenta i condemna” les accions bèl·liques de Rússia contra Ucraïna. El text considera que el conflicte és una “agressió” que “suposa una violació flagrant del dret internacional, té greus conseqüències a escala regional i global, i ha de comportar l’assumpció de responsabilitats per part dels seus promotors”.

“El Parlament de Catalunya —continua el text— s’ha posicionat de forma reiterada a favor de la resolució pacífica de conflictes, per la qual cosa reclamem la fi de les hostilitats i el retorn a la via de la negociació i de la diplomàcia”. La cambra exhorta que “les parts retornin a allò establert en els Acords de Minsk” i recorda que “tots els estats l’obligació de complir les obligacions internacionals en matèria d’asil”. El Parlament també expressa la solidaritat amb totes les víctimes d’aquest conflicte i donem tot el nostre suport a les organitzacions que treballin per la defensa i la protecció dels drets humans sobre el terreny”.

La cambra també “dona suport a la ràpida i unitària reacció de la Unió Europea en aquest conflicte i perquè es faci sempre èmfasi en la diplomàcia i la negociació, la pau i la preeminència dels principis i valors democràtics.”

Durant la sessió de control, la conseller d’Acció Exterior, Victòria Alsina, s’ha compromès a treballar per donar suport a Ucraïna davant de la invasió russa i per la defensa de la sobirania del país per decidir lliurement el seu futur. Per part d’ERC, la diputada Meritxell Serret, s’he exigit un alto al foc perquè les parts trobin una solució dialogada al conflicte.