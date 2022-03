Aragonès assistirà a la conferència de presidents de forma “excepcional”

El president del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que participarà a la conferència de presidents convocada pel president espanyol, Pedro Sánchez, aquest diumenge a La Palma. Aragonès ha dit que hi assistirà de forma excepcional a causa de la situació de guerra que viu Europa. Amb aquesta decisió Aragonès rectifica la posició que havia defensat fins ara de no assistir a una trobada que considerava inútil perquè no s’arribava a acords.

El president ha explicat que s’ha produït un canvi pel que fa al plantejament de la reunió que està prevista i això ha fet que el Govern decidís canviar de posició. Aragonès ha destacat la necessitat de coordinar-se amb l’estat espanyol en un moment difícil i davant les conseqüències nefastes de la guerra d’Ucraïna. Entre les preocupacions que la guerra suscita al Govern hi ha l’augment del preu de l’energia. Aragonès ja va advertir ahir al ple del Parlament que caldrien mesures en el marc de l’estat i de la UE.

“No ho podem arreglar nosaltres sols, cal que l’Estat i la UE adoptin mecanismes”, va dir Aragonès ahir, en resposta a preguntes de la CUP, Aragonès va explicar que s’han adoptat actuacions quirúrgiques per acompanyar les empreses “més exposades al mercat ucraïnès i rus”. També ha parlat d’iniciatives des d’Acció Climàtica en el sector agrícola, tenint en compte que el 50% del cereal —per a pinso i alimentació— prové dels dos països en conflicte. Aragonès va dir que s’ajuda el sector a “reorientar una part de les compres perquè els subministraments s’han interromput”.

Altres mesures, va agregar el president, és la gratuïtat dels serveis d’Acció que es cobraven a les empreses. Aragonès va admetre, però que “calen mesures àmplies” que tinguin a veure amb el preu de l’energia, que “afectarà tothom”. El president va dir que en aquest sentit “serà clau desvincular el mercat del cas del conjunt de l’energia”. Aragonès va explicar que el Govern està “pressionant perquè això sigui així en el marc de la UE”. El màxim responsable del Govern va recordar que es va fixar un preu mínim i màxim del megawatt/hora, entre -500 i 3.000 euros, en la normativa espanyola. Aragonès va reclamar canvis en aquest ventall “perquè ens portaria a una espiral inassumible”.