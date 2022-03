Aragonès diu que per sortir de la crisi es necessita l’Estat i la UE

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat durant la sessió de control al Govern d’aquest dimarts que per sortir de la crisi econòmica provocada per la guerra d’Ucraïna caldrà la intervenció de l’Estat i de la Unió Europea (UE): “No ho podem arreglar nosaltres sols, cal que l’Estat i la UE adoptin mecanismes”. En resposta a preguntes de la CUP, Aragonès ha explicat que s’ha adoptat actuacions quirúrgiques per acompanyar les empreses “més exposades al mercat ucraïnès i rus”. També ha parlat d’iniciatives des d’Acció Climàtica en el sector agrícola, tenint en compte que el 50% del cereal —per a pinso i alimentació— prové dels dos països en conflicte. Aragonès ha dit que s’ajuda el sector a “reorientar una part de les compres perquè els subministraments s’han interromput”.

Altres mesures, ha agregat el president, és la gratuïtat dels serveis d’Acció que es cobraven a les empreses. Aragonès ha admès, però que “calen mesures àmplies” que tinguin a veure amb el preu de l’energia, que “afectarà tothom”. El president ha dit que en aquest sentit “serà clau desvincular el mercat del cas del conjunt de l’energia”. Aragonès ha explicat que el Govern està “pressionant perquè això sigui així en el marc de la UE”. El màxim responsable del Govern ha recordat que es va fixar un preu mínim i màxim del megawatt/hora, entre -500 i 3.000 euros, en la normativa espanyola. Aragonès ha reclamat canvis en aquest ventall “perquè ens portaria a una espiral inassumible”.

El president ha expressat també la necessitat que l’ajuda humanitària “sigui ordenada, que pugui arribar bé” i ha mostrat el suport a les ONGs especialitzades a Catalunya, “amb fortes aliances internacionals per fer el treball sobre el terreny amb absoluta eficàcia”. En aquest àmbit, Aragonès ha fet una alerta pel que fa als menors desplaçats. “Ens preocupa i estem treballant amb la DGAIA perquè per molt bona voluntat que hi hagi hem de seguir les instruccions pel respecte dels drets dels menors”.

En el marc del ple del Parlament, Aragonès s’ha mostrat obert a anar a la conferència de presidents de diumenge convocada pel president espanyol, Pedro Sánchez, si es compleixen unes condicions concretes. El president creu que de moment aquesta conferència està “buida” de contingut.