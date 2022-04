Calviño assegura que la factura de la llum podria reduir-se a la meitat

La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha insistit en la necessitat de fixar un topall al preu de l’electricitat al mercat majorista i ha dit que “les elèctriques no poden tenir beneficis extra a costa del ciutadà”. En unes declaracions en l’entrevista a La Vanguardia, Calviño ha assegurat que la mesura que va aconseguir implementar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l’anomenada “Illa energètica de la Península Ibèrica”, “podria aconseguir que la factura de la llum es redueixi a la meitat”.

Calviño ha dit que treballen “24 hores al dia” amb la Comissió Europea per poder tenir l’autorització “al més aviat possible”. A més, la ministra d’Economia ha remarcat que fixar un topall és important per limitar l’impacte negatiu dels preus del gas, el petroli i el carbó als mercats internacionals sobre el mercat majorista espanyol i ha assegurat que també és “imprescindible per garantir que ciutadans i empreses espanyols es puguin beneficiar dels baixos costos de l’electricitat per la “important penetració” de les energies renovables a Espanya i Portugal.

L’energia: el gas i el combustible

Segons ha remarcat, l’objectiu és que només es pagui al preu del gas l’energia generada amb gas, i per tant acabar amb els “beneficis exorbitants i extraordinaris” que reben la resta d’energies que no tenen un cost addicional però sí que reben un preu més alt.

Preu gasolina / Europa Press

Calviño també s’ha referit a la rebaixa de 20 cèntims al preu del litre del carburant i ha admès que és una mesura “de xoc” i que per tant “no és sostenible en el temps ni resol el problema de fons”. De totes maneres, no ha posat data final a la rebaixa. Sí que ha instat el sector petrolier i de gasolineres a “contribuir” a la baixada del cost del carburant. També ha apuntat que ja han contactat amb la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, que els ha traslladat que estudiaran “amb cura” la lentitud en la baixada del preu del petroli al sortidor.