L’alerta del sector energètic: “La llum pot superar els 1.000 euros MWh”

El preu de la llum pot arribar a nivells mai vistos fins ara pels efectes de la guerra d’Ucraïna sobre el mercat energètic. Els experts alerten que si el conflicte s’allarga i les administracions no prenen mesures excepcionals, el preu de la llum es dispararà encara més. “A l’estiu tenim poca aigua, no fa pràcticament vent i tenim molta demanda de climatització; la llum pot superar els 1.000 euros per MWh hora“, assegura en declaracions a l’ACN el president del Grup de Gestors Energètics, José Enrique Vázquez.

Segons Vázquez, la pujada de preus tindrà “greus conseqüències” per a les llars com per a les petites i mitjanes empreses, però sobretot amenaça de carregar-se les comercialitzadores. “Tret de les tres o quatre grans [Naturgy, Iberdrola, Endesa o EDP], el 99% restant tindrà problemes de viabilitat” perquè no seran capaces d’obtenir marges suficients. De fet, petites comercialitzadores com CatLlum o Som Energia han deixat d’acceptar nous clients.

Altres experts asseguren que els preus no s’han disparat més aquests mesos perquè durant el mes de febrer la borrasca Franklin va permetre generar molta energia eòlica i el mercat asiàtic ha reduït la seva demanda d’energia, alliberant de retruc molts vaixells de transport de gas natural liquat, segons el vicepresident del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Joaquim Daura. Aquests dies el preu de la llum s’ha moderat lleugerament i se situa per sota dels 300 euros MWh, però encara és un 600% més cara que fa un any.

Les pimes, ofegades

Una de les principals preocupacions dels experts és com afectarà la crisi energètica a les pimes. Segons un estudi de Pimec, el 16% de les petites i mitjanes empreses catalanes asseguren que hauran d’aturar la seva activitat si no baixa el preu de la llum. Això es tradueix en 320.000 llocs de treball en risc. La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha advertit que el subministrament elèctric ja suposa el 35% dels costos fixos d’un negoci. “La majoria d’empreses no poden reduir la producció com ha fet alguna companyia electrointensiva; si s’aturen, han de tancar”, avisa Vázquez.

El president del Grup de Gestors Energètics també alerta d’una “gran onada de pobresa energètica” per l’augment del cost dels subministraments i els carburants. Facua calcula que la factura mitjana pot superar els 250 euros si es mantenen els preus actuals, el doble que a finals de l’any passat. “Si ara s’han de pagar aquestes factures, lloguers i benzina per anar a treballar, això genera una pobresa molt important”, diu Vázquez.