El preu de la llum, fora de control: màxims de 700 euros/MWh

El preu de la llum està fora de control i aquest dimarts polvoritzarà per segon dia consecutiu el rècord històric en enfilar-se fins a una mitjana de 554,98 euros/MWh, tot i que s’arribarà a un màxim de 700 euros MW/h, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). L’import mitjà s’ha disparat un 23% respecte al dilluns (442,54 euros) i un 44% més que el diumenge (379,03 euros).

La guerra d’Ucraïna ha disparat els temors dels mercats internacionals, que esperaven un conflicte més curt i ara veuen com la resistència ucraïnesa amenaça d’allargar la guerra durant setmanes o mesos. El petroli, el gas, els metalls i els cereals registren pujades de preu històriques i amenacen de portar a nivells alarmants la inflació, que ja venia desbocada per la crisi econòmica provocada per la pandèmia.

El dimarts, la franja horària més cara serà de 19.00 a 20.00 amb un preu de 700 euros/MWh, mentre que la franja més barata serà de 3.00 a 4.00 de la matinada 424,88 euros/MWh. Es dona la circumstància que els preus mínims actuals ja són molt més cars que els màxims que es van assolir a finals de desembre, quan s’havia registrat d’últim rècord. El preu de la llum s’ha multiplicat per deu en només un any.

Davant d’aquesta situació, i en previsió de la volatilitat que pot marcar el mercat energètic en els pròxims mesos, la Unió Europa ha reprès la idea de canviar el seu sistema d’abastiment per deixar de dependre del gas, el petroli i el carbó rus. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha apostat per continuar impulsant les energies renovables i a diversificar l’origen del subministrament de combustibles fòssils. Una de les opcions és millorar la interconnexió entre l’estat espanyol i la resta de la Unió Europea.