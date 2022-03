Espanya i Portugal presenten una proposta per establir un topall al gas

Espanya i Portugal van presentar aquest dimecres a la nit a la Comissió Europea una proposta consensuada per establir conjuntament un topall del preu del gas. La proposta que han fet suposaria que no es pogués cobrar més de 30 euros el Mgw/h, però encara ha de rebre llum verda de la CE. Ho ha explicat aquest dijous la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha explicat que la mesura només estaria vigent fins al desembre i permetria abaixar la inflació, que està en xifres rècord que no es veien des de fa 37 anys.

La ministra ha avisat que la negociació amb la CE tot just ha començat, pel que ha demanat “tranquil·litat”, ja que només han proposat el preu que consideren “més baix”. El document que han lliurat els dos països de l’“illa energètica” ha de servir per començar les converses sobre el preu màxim que es pot cobrar pel gas en un moment de greu crisi energètica.

Mesura “temporal” per fer front als conflictes en geopolítica

La proposta, però, limita l’aplicació d’aquest topall de 30 euros a les tecnologies marginals i “al mix ibèric”, és a dir, que només s’aplicarà a les centrals de cicle combinat de gas, les centrals de carbó i els cogeneradors. A més, tant Portugal com Espanya han remarcat que la mesura serà “temporal” i és per això que no implicarà un canvi estructural del sistema. “Dona resposta a circumstàncies excepcionals que estan casant greus dificultats econòmiques”, ha explicat Ribera.

Segons el sistema del mercat majorista d’electricitat europeu, el preu de l’electricitat es fixa segons l’última energia que ha entrat al sistema, el que actualment és el de les centrals que produeixen gas. Per aquest motiu, degut als diferents conflictes geopolítics existents el gas s’ha encarit i ha fet pujar de manera vertiginosa la factura de la llum i el preu de les matèries primeres i els aliments.