El preu del gas va tancar el 2021 a un preu sis vegades més alt que el 2020

La factura del gas ha pujat aquest any a preus molt desorbitats. En concret, el preu del gas al mercat majorista de l’Estat va tancar l’any 2021 en els 111 euros per MWh, sis vegades més que l’exercici anterior, quan l’import es va situar en els 18 euros per MWh. Les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) han confirmat el que ja se sabia, i és que les conseqüències de la guerra entre Rússia i Ucraïna han fet disparar els preus.

El gasoducte Nord Stream 2 / EP

Tot i que la guerra ha estat la causa principal d’aquest encariment, no ha estat la única. En aquest sentit, la CNMC també ha atribuït la pujada de preus a un baix nivell de les reserves, al retard en la certificació i posada en marxa del gasoducte NordStream 2. L’estat espanyol no depèn només de les reserves de gas russes, més ben dit són una de les fonts que tenen, per això la crisi no ha estat tant forta com en altres parts d’Europa. Tot i això, l’Estat no s’ha lliurat de la pujada de preus. El principal importador de gas a l’Estat el 2021 va ser Algèria, amb una quota del 42,7%, seguit dels Estats Units (14,2%) i Nigèria (11,5%). Malgrat les sancions de la Unió Europea, Rússia va ser el quart importador a Espanya, amb una quota del 8,9%.

Una independència energètica molt reduïda

Pel que fa a la producció pròpia (1.418 GWh), l’Estat tan sols va poder cobrir un 0,34% del seu aprovisionament de gas natural. La majoria provenia del jaciment de Viura, situat a La Rioja. La demanda de gas a l’Estat durant l’any 2021 va ser un 5,1% superior al 2020, amb una potència total de 378.502 GW. La xifra, però, és un 4,9% inferior a la registrada el 2019, abans de l’esclat de la pandèmia.