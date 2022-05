Llum verda al topall del gas per rebaixar la factura de la llum

El govern espanyol ha aprovat el topall del preu del gas, que permetrà rebaixar la factura de la llum fins a un 30%, segons els càlculs de la Moncloa. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que “l’excepció ibèrica” autoritzada per la Comissió Europea després moltes negociacions tindrà una durada de 12 mesos. Ribera ha celebrat que per “primera vegada” el govern espanyol ha posat en marxa una mesura per “reduir els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques”. Ribera ha puntualitzat que la mesura es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest mateix dissabte i que entrarà en vigor el dia següent, tot i que no podrà tenir “plena efectivitat” fins que Brussel·les l’avali formalment.

El topall del preu del gas, que es fa servir de referència per calcular el preu de l’electricitat, servirà de “paraigua” per protegir els consumidors, les empreses i la indústria de la “volatilitat dels preus de l’energia”, ha defensat Ribera. En els últims mesos el preu de l’electricitat ja estava disparat i amb la invasió d’Ucraïna es va agreujar la situació. La mesura s’ha pres en coordinació amb Portugal després que Brussel·les hagi donat llum verda a l’operació, inèdita al mercat energètic comunitari.

Així, el govern espanyol ha acordat que el preu de referència del gas durant el primer mig any estigui al voltant dels 40 euros/MWh i estima que després s’estabilitzarà als 50 euros/MWh. La mitjana de l’últim trimestre del preu del gas ha estat 80 euros/MWh, el doble del topall actual. La situació dels preus del gas és tant preocupant que ara la Comissió Europea es planteja estendre la mesura a tot Europa, segons ha avançat El País, en cas d’emergència, ja que Rússia ha anunciat el tancament d’un dels principals gasoductes que porta gas a la UE a través de Polònia.

Milions de consumidors beneficiats

El topall del preu del gas beneficiarà de manera immediata els 10 milions de clients que tenen contractada la llum a través del mercat regulat. En canvi, la mesura no afectarà els consumidors que estiguin al mercat lliure i hagin pactat una tarifa amb la seva comercialitzadora. La intenció inicial de la Moncloa era que la rebaixa de la llum es notés a la factura del maig, però les discrepàncies amb Brussel·les han retardat l’aprovació definitiva de la mesura. Espanya volia un topall de 30 euros el MW/h, però la Comissió Europea va considerar que la rebaixa era excessiva i finalment s’ha acordat situar-la en 40 euros/MWh.