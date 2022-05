La CE deixa en evidència a Sánchez i nega haver aprovat el topall del gas

La Comissió Europea ha remarcat que no ha pres encara cap “decisió formal” sobre la limitació del preu del gas a Espanya i Portugal, hores després que els dos països afirmessin que s’havia donat llum verda a la mesura. Un portaveu de la Comissió ha assegurat que el que s’ha rebut és un “esborrany tècnic” sobre el qual s’ha fet una “avaluació preliminar”, i ha afegit que queda “certa informació pendent” que s’espera rebre “en breu” a la “notificació oficial”. Fonts de l’executiu estatal han afirmat que la puntualització que ara fa la CE és el “procediment habitual” però que hi ha una “preautorització” concedida.

El primer que ha anunciat el sí de Brussel·les a la limitació del preu del gas amb el qual s’obté electricitat a Espanya i Portugal ha estat el primer ministre portuguès, António Costa, que assegurava que ambdós països treballaven per aprovar la mesura. Més tard, el mateix govern espanyol ha fet pública la decisió de la comissió, celebrant que l’acord al que havia arribat el president de l’executiu, Pedro Sánchez seria possible. No ha estat fins fa poques hores que la Comissió Europea hauria desmentit aquestes afirmacions, ja que tal com han explicat encara està tot per decidir.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Europa Press

En aquest context, és evident que el govern espanyol té pressa per intentar dur a terme aquestes mesures per tal de pal·liar els efectes que està tenint a l’Estat la crisi energètica. Tot i això, la comissió es pren sempre moltes molèsties en investigar i avaluar totes les propostes i si bé és cert que els va donar als països la possibilitat d’autogestionar-se, el com encara segueix sent objecte de debat.

Presentació de les mesures al Consell de Ministres

El Ministeri de Transició afirmava a mitja tarda aquest dilluns que el decret es durà demà dimarts “o quan abans millor” al Consell de Ministres. Tot i la errada que ha deixat en evidència l’Estat, sembla que de moment no hi haurà canvis i el decret es presentarà en els terminis que ja havien dit. Així doncs, aquesta setmana es podria aprovar la nova llei, mentre que la comissió no ha especificat quan tindrà la decisió final, però ha esmentat que “farà un comunicat oficial en poc temps”.