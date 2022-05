Llum verda de Brussel·les al topall del preu del gas a Espanya i Portugal

La Comissió Europea ha donat l’aprovació definitiva a la regulació del preu del gas per l’estat espanyol i Portugal. D’aquesta manera doncs, ambdós territoris podran posar un preu limit al gas de manera independent a la resta de la Unió Europea. Caldrà ara, segons ha explicat el govern espanyol, portar la proposta al Consell de Ministres perquè sigui aprovada aquest dimarts i així poder començar a implementar la nova regulació.

La decisió de donar llum verda al projecte del topall del gas ha arribat aquest dilluns des de Brussel·les. Així ho ha confirmat el govern espanyol després de que la comissió els hi comuniqués la decisió. La mesura assegura que el preu del gas no podrà pujar més de 50 euros el Mwh. Aquest pacte, dona resposta a les demandes del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de considerar la península Ibèrica una “illa energètica“, ja que no té les mateixes necessitats ni regulacions que la resta de la Unió Europea.

Un pacte per reduir el preu a 12 mesos vista

Les mesures d’Espanya i Portugal han estat la resposta a la pujada del preu de l’energia. De fet, va ser Sánchez qui va proposar poder regular la península de manera “independent” per frenar els efectes de la pujada del preu de la llum i el gas. En la proposta que es va presentar a l’Estat, s’implementava el topall pels pròxims 12 mesos, és a dir, que durant el pròxim any, la tarifa del gas estarà regulada i no podrà pujar dels 50 euros. En aquest sentit, el preu inicial del gas se situaria en 40 euros per aconseguir una mitjana de 50 euros. D’ençà que es va presentar la proposta, el govern espanyol i el portugués han estat treballant per “tancar els detalls tècnics de l’acord”.

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant una roda de premsa per anunciar el límit al preu del gas / ACN

La opinió sindical assegura que encara és massa car

L’associació de consumidors Facua ja va plantejar que la mesura encara estava molt per sobre de les possibilitats de la gran majoria dels consumidors. “És un 67% per sobre de la xifra que van plantejar d’inici”, va explicar l’associació que va assegurar que “encara hi hauria part de la població que no podria pagar aquests preus. A més, també van recordar que la mesura hauria d’incloure la possibilitat de designar com a “consumidors vulnerables” a totes les famílies menys les que tinguessin les rendes més altes.

En definitiva, Facua va demanar “un canvi radical de sistema”, ja que van afirmar que aquestes mesures i la seva temporalitat no servirien per pal·liar els efectes d’aquesta crisi energètica a llarg termini. “Hem d’aconseguir un canvi en el sistema, ja que resulta “esbojarrat” que els consumidors hagin de pagar les energies més barates al preu de les cares”, va afirmar l’associació en un comunicat.