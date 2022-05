El president d’Iberdrola diu “tontos” als ciutadans que paguen més llum

El president d’Iberdrola, Ignacio Galán ha carregat aquest dijous contra el govern espanyol i mesures per pal·liar els efectes de la pujada de la llum. En les seves paraules, ha anunciat que “el 80% dels espanyols paguen la llum en mercats no regulats” i que “només els tontos segueixen pagant les tarifes regulades del govern espanyol”. Aquestes declaracions les ha fet aquest dijous a la planta que Volkswagen ha muntat a Sagunt, al País Valencià.

“El 80% dels espanyols no paguen el preu del pool“, ha dit a manera de “anunci publicitari”, durant una xerrada en el marc de la presentació de la futura gigafactoria de Volkswagen el Parc Sagunt II, a València. En aquesta presentació, s’ha anunciat que Iberdrola proveirà amb energia solar la planta i que hi invertirà un total de 500 milions d’euros. En aquest sentit, ambdues empreses han firmat un acord de col·laboració per tal de millorar la planta de Volkswagen i fer-la més sostenible.

Referència de contractes d’Iberdrola

El comentari de Galà s’ha produït quan li han preguntat al president de Grup Volkswagen, Herbert Deiss, com s’aconseguirà el subministrament total de la gigafactoria, moment que ell ha aprofitat per a introduir “un parèntesi”. En aquest sentit, ha explicat que les tarifes regulades no són les”millors tarifes que hi ha” i que, a causa de la baixada d’impostos, “molts espanyols paguen menys que el 2018”. “I el 80% dels espanyols estan pagant menys preu que l’any 2018 perquè han baixat els impostos; solament els tontos que segueixen amb la tarifa regulada marcada pel Govern paguen aquest preu”, ha apuntat abans de “tancar parèntesi”.

El protagonisme de Sagunt

El febrer passat, Volkswagen decidia marxar a Sagunt i instal·lari allà la seva fàbrica de bateries, en comptes de fer-ho a Catalunya. De fet, el motiu de portar la gigaplanta a Sagunt va ser, principalment, l’aliança de col·laboració que el consorci alemany tenia amb Ford, que tenia una planta similar a Almussafes. Si Ford rebia l’adjudicació de dos vehicles de zero emissions les seves instal·lacions podrien beneficiar-se de la gigaplanta que Volkswagen ubiqués a Sagunt.