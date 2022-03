Iberdrola pateix un ciberatac que roba les dades d’un milió de clients

La companyia elèctrica Iberdrola ha estat víctima d’un ciberatac amb el qual s’han filtrat les dades de més d’un milió de clients. L’atac va tenir lloc el passat 15 de març, i la companyia ja s’està posant en contacte amb els clients que han patit les conseqüències d’aquesta filtració de dades. Les dades personals que han aconseguit els ciberdelinqüents són el número de telèfon, l’adreça de correu electrònic i el DNI, tot i que la companyia ha subratllat que en cap cas ha afectat les dades bancàries dels clients ni la informació sobre el seu consum elèctric. Iberdrola ja ha denunciat els fets a la Brigada Central d’Investigació Tecnològica per tal que investiguin l’atac, però no ha transcendit més informació al respecte.

La companyia ja s’ha posat en contacte amb clients a través d’un comunicat enviat als seus correus electrònics en què explica els fets i intenta tranquil·litzar les víctimes del ciberatac. “Tan bon punt es va tenir coneixement d’aquest atac, es van posar en marxa les mesures necessàries per detenir-lo immediatament i evitar la seva repetició”, diu el comunicat d’Iberdrola. En el text, la companyia també demana extremar les precaucions i estar “especialment atents” als missatges i correus electrònics, perquè podria produir-se algun intent d’estafa gràcies a les dades que s’han filtrat.

“Cal desconfiar de qualsevol activitat atípica o inhabitual”

“Cal estar especialment atents a les comunicacions electròniques i de qualsevol activitat atípica o inhabitual” per tal d’evitar ser víctimes d’estafes. Això inclou no fer clic a enllaços sospitosos ni a cap comunicació electrònica que no es faci per un canal oficial o no compti amb una “identificació clara del remitent”. En tot cas, Iberdrola especifica que mai s’ha de compartir informació “reservada” com ara dades de les targetes, números de comptes o claus i contrasenyes. En aquest sentit, recomanen trucar directament a la companyia per confirmar si el correu o SMS és verdader o forma part d’una estafa.