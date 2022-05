La petita i mitjana empresa industrial liderarà el canvi de model econòmic

El nou model econòmic de l’Estat posarà el sector de la indústria com a prioritat. En aquest sentit, la pandèmia ha fet que altres sectors que havien estat els pilars de l’economia espanyola i catalana, trontollin. En el cas del sector serveis i sobretot el turisme, l’hostaleria i la restauració, han perdut moltes posicions durant la pandèmia, el que ha fet que el model econòmic comenci a canviar i a valorar molt més, el pes de la indústria. “No només podem sobreviure del sector serveis”, ha dit Francisco Riberas, president de Gestamp. Pel nou model doncs, hi haurà canvis contractuals i la petita i mitjana empresa tornarà a estar al centre de totes les mirades.

La Reunió Anual del Cercle d’Economia ha acollit aquest dijous una conferència basada en la importància de la indústria i com la reindustrialització portarà a la recuperació de l’economia, però tal com ha explicat Riberas “és necessari un canvi de model per fer-ho possible”. En aquest sentit, Antoni Cañete, president de Pimec ha descrit que “cal donar la importància que es mereixen a les petites i mitjanes empreses”, ja que elles són un gran motor de l’economia i, per tant, “lideraran el canvi”, ha mencionat.

El president de Pimec, Antoni Cañete / ACN

Aquest canvi de model, doncs, estarà liderat per les pimes i s’emmarcarà en la tecnologia i la sostenibilitat, dos conceptes que han demostrat ser els principals objectius de les empreses. En aquest sentit, Riberas no només ha parlat de sostenibilitat mediambiental, sinó també social. En aquest context ha parlat d’un “augment de salaris” i “uns incentius majors” per a les persones que es dediquin al sector industrial. Seguint aquesta mateixa línia, Cañete també ha assegurat que “cal conservar el talent del país” i d’aquesta manera ha remarcat que “és necessari oferir situacions laborals òptimes pels treballadors”.

El paper principal de les Pimes en la reindustrialització

El 99,8% del teixit empresarial de l’estat espanyol són petites i mitjanes empreses. De fet, tal com ha explicat el president de Pimec, “proporcionen el 70% de l’ocupació”. Tanmateix Cañete ha volgut insistir moltíssim en la importància d’aquestes empreses per la reindustrialització. A més, també ha fet èmfasi en les empreses petites industrials, les que han demostrat “resiliència” i “vocació per innovar”. “Necessitem donar prioritat a aquestes empreses”, ha assegurat el president de Pimec.

Delegat espacial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro

Tot i això, ell mateix també ha lamentat que una de les grans inversions que canviarà el model econòmic són els fons europeus però que a causa de les bases dels concursos públics, les pimes no tenen tantes oportunitats per optar a aquesta inversió: “Els requisits no tenen en compte les pimes i, per tant, moltes es queden fora sense poder aconseguir aquests diners”, ha recordat Cañete. Així doncs, ha fet una crida a intentar invertir més en el teixit empresarial, és a dir, en les pimes, ja que “són el gran impulsor del futur de la reindustrialització”.

Independència energètica i la sostenibilitat

Un altre dels grans pilars en els que es basa aquest canvi de model econòmic és la independència energètica. Tal com ha explicat el delegat especial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, “hem de seguir innovant i el Consorci és un clar exemple de les possibilitats de Catalunya”. Així doncs, ha assegurat que s’ha de seguir apostant per la tecnologia del sector. Tot i això, Riberas també ha recordat que “la sostenibilitat és essencial per seguir avançant”. Amb aquestes declaracions doncs, han deixat clar que la indústria creixerà però de la mà de la sostenibilitat.

Pel que fa a l’energia, Cañete ha lamentat que “tenim la energia més cara d’Europa”. En aquest context els tres ponents han deixat clar que és necessària una independència energètica per tal de fer créixer el sector industrial i amb ell “canviar el model econòmic espanyol i català”, ha conclòs el president de Pimec.