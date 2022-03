La Mesa de reindustrialització de Nissan aprova el projecte de Zona Franca

La Mesa de reindustrialització de Nissan ha aprovat aquest dilluns el projecte per reconvertir les fàbriques de la companyia automobilística en un conglomerat d’empreses per la sostenibilitat i la tecnologia. Finalment, en aquesta dinovena reunió, totes les parts s’han posat d’acord en i han assegurat la viabilitat del projecte i han cedit l’espai de Montacda i Reixac i una part dels polígons de Zona Franca al hub de descarbonització liderat per QEV. Pel que fa a Silence, l’altra gran component, es quedarà la part restant ubicada al consorci. Davant d’aquesta nova perspectiva el Consorci de la Zona Franca obrirà un concurs públic per designar un operador logístic per gestionar els lloguers dels terrenys. Tot i això, podria ser que les dues companyies comencin a operar a finals de març.

Després de moltes reunions i algun malestar, s’ha acabat donant per bo l’últim acord de la mesa de la reindustrialització de Nissan. El fabricant va decidir deixar les seves fàbriques de la Zona Franca, però volia habitar-les perquè d’altres empreses les poguessin utilitzar. En un primer moment, l’empresa de mobilitat elèctrica Silence s’havia de col·locar a Montcada i Reixac i un hub tecnològic seria el que controlaria els terrenys de Zona Franca. Finalment, però, es va decidir que el hub de QEV faria servir també Montcada i Reixac, deixant a Silence un altre terreny ubicat també a la Zona Franca.

Aquesta decisió va posar en dubte la participació de Silence en el projecte. Tot i això, l’operador ha acabat decidit quedar-se els terrenys que se li han assignat, fent possible l’acord que al que s’ha arribat aquest dilluns. Ara, el següent pas és obrir un concurs públic, de la mà del Consorci de la Zona Franca, on una empresa logística serà l’encarregada de gestionar els terrenys. “És el moment de confiar en les Administracions i en el Consorci de Zona Franca per a acompanyar i fer realitat els projectes consensuats en la Mesa”, ha explicat el secretari general d’Indústria i PIME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Raül Blanco.

Davant d’aquest nou jugador, la Mesa també ha decidit que es necessitarà més temps perquè l’acord es consolida, ja que no serà fins a l’abril o al maig quan l’operador logístic que guanyi el concurs podrà començar a operar. A finals d’aquest mes de març, es firmarà el primer preacord i això podria significar que Silence i el hub ja podrien començar a funcionar amb normalitat en les noves ubicacions. Tot i això, la Mesa no ha afirmat que això sigui possible. De fet, Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya ha dit que “només amb la definició de l’operador que gestionarà els terrenys de la Zona Franca podrem fer efectiva la ubicació definitiva i accelerar el calendari d’implementació del hub i de Silence”.

Reubicació de treballadors

El tancament de les plantes de Nissan va deixar a més de 450 persones sense feina. En aquest sentit, la Mesa també té en compte aquests treballadors i ha assegurat que “la viabilitat del pla els podrà recol·locar”. Així doncs, les negociacions a les quals han arribat haurien d’accelerar el procés d’implementació per poder tornar a donar feina a tots els treballadors i treballadores de l’antiga planta de Nissan. Tot i això, encara no s’ha parlat de xifres absolutes i cal esperar que es produeixi l’adquisició final dels terrenys per part de l’operador logístic que guanyi el concurs.