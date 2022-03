Els sindicats posen data a l’últim cotxe Seat que es fabricarà a Martorell

El president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, ha alertat que el futur de la marca en el grup Volkswagen és més incert del que es podria pensar. La multinacional, que està immersa en un procés de transició cap a la fabricació de cotxes elèctrics, també aposta per produir menys cotxes de la marca Seat per donar prioritat a Cupra. En una entrevista a El Periódico, Carnero creu que la planta de Martorell fabricarà cotxes de la marca fins al “2028 o el 2029, després ja no”.

“Crec que la transició de Seat a Cupra s’està fent massa de pressa”, avisa. “Fins i tot des del grup hi ha hagut pressions per acabar abans les produccions de Seat. No sabem com funcionarà el mercat dels elèctrics i no ens podem permetre perdre volums de producció i vendes”. Carnero considera que Martorell “no pot sobreviure amb només tres cotxes elèctrics. Són un ‘seàtic’ empedreït, però la realitat és que Seat no pot competir amb els marges que té Cupra. Jo vull fer cotxes, Seat o Skoda, m’és igual”.

Fàbrica multimarca

El president del comitè d’empresa considera que Martorell s’acabarà convertint en una fàbrica multimarca i considera que els plans de Volkswagen d’invertir 1.000 milions d’euros anuals a la planta és prou garantia per pensar que no acabarà com la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona. “No vull grans acords de prejubilacions, vull afegir valor a la fàbrica. Ser una fàbrica integral, no només fabricar cotxes, sinó fer tot el procés, del disseny a la venda”.

Els sindicats s’enfronten a una situació complicada, ja que Seat calcula que amb el canvi a la fabricació de cotxes elèctrics sobren uns 3.000 empleats a la planta de Martorell, però els representants dels treballadors creuen que podrien ser més. “Tenim fins a la segona generació del León i Formentor, any 2028”, explica. “Fins al 2025 tenim aquest excedent de gairebé 3.000 treballadors, però després es genera un altre fins al 2030 i podem acabar sent una fàbrica d’acoblament”.