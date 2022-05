La UE demana als seus membres que es preparin per un tall “total” de gas rus

La Unió Europea continua mirant-se d’a prop les accions de Rússia. En especial, les que tenen a veure amb el gas que arriba d’aquest país, ja que un tall “total” de subministrament podria produir-se pròximament, tot i no veure un “risc immediat”. L’eurocomissària d’Energia, Kadri Simson ha demanat els estats membre que estiguin preparats per aquest possible tall i ha lamentat l'”injustificat” tall del gas rus a Polònia i Bulgària. Això, ha dit, marca “un punt d’inflexió” i demostra que “qualsevol país pot ser el pròxim”.

A hores d’ara el bloc comunitari mira de decidir el sisè paquet de sancions cap a Rússia per la guerra a Ucraïna. La majoria volen incloure la prohibició d’importar petroli rus, com ja van fer els Estats Units, però la decisió ha de ser unànime. Per ara, la mesura tindria el suport d’Alemanya però l’oposició clara d’Hongria.

En paral·lel, Simson ha reiterat la negativa de la UE a pagar el gas rus amb rubles com exigeix Vladímir Putin, perquè suposa “violar les sancions europees”. “Els països no s’haurien de fer il·lusions i confiar en la bona fe de Gazprom en aquesta questio”, ha avisat l’eurocomissària, que creu que el que ha de fer la Unió Europea és augmentar les reserves de gas rus per quan arribi el tall. Concretament actualment les reserves estan lleugerament per sobre del 32%.

La doble amenaça per Espanya

Espanya es troba amb un doble problema, ja que a més d’un possible tall de gas de Rússia s’enfronta a l’amenaça de perdre el gas d’Algèria. Les autoritats algerianes han advertit el govern de Pedro Sánchez que si revenen gas algerià al Marroc estarien incomplint el contracte i aquest acabaria, per la qual cosa Espanya ja no rebria gas algerià.