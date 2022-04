La UE apunta al petroli com a pròxim objectiu de les sancions a Rússia

La Unió Europea ha avisat que el petroli serà el pròxim objectiu de les sancions europees perquè és una energia “més fàcil de substituir” i representaria per a Rússia una “factura més cara” que no el gas. Per ara, però, encara no s’ha decidit fer aquest pas, tot i que sí que s’està parlant, com ha assegurat Josep Borrell. “No hi ha res fora de la taula”, ha insistit l’alt representant de la UE, que ha parlat de “diferenciar” els dos combustibles i començar amb les sancions “pel petroli”.

Tot i haver parlat de sancions al petroli, Borrell ha demanat prioritzar l’ajuda a Ucraïna militarment, perquè “tallar el gas avui no aturarà l’exèrcit rus en les pròximes setmanes”. Tot això ho ha dit en una roda de premsa posterior a la reunió dels ministres d’exteriors de la UE per prendre noves mesures per ajudar Ucraïna a la guerra. Segons ha explicat Borrell la reunió no estava pensada per acordar cap nova sanció sinó per “analitzar” els nivells de dependència del gas i petroli rus de cada estat membre del bloc comunitari. L’alt representat de la UE assegura que el bloc haurà de gestionar les diferents sensibilitats -perquè no tots estan exposats igual a un tall en el subministrament de gas o petroli- amb “unitat” i “solidaritat”.

Un 40% del total del gas importat és rus

La Unió Europea té molta dependència del gas i el petroli rus. Pel que fa al gas, representa el 40% del total importat, i quant al petroli, la xifra és de gairebé el 27% del total. En proporció, però, la factura del petroli és “quatre vegades superior” a la del gas, pel que una sanció sobre el petroli afectaria molt l’economia russa, greument tocada. Segons Borrell, tots els estats membre estan treballant per reduir la dependència de Rússia “a curt termini”.

Per últim, l’alt representant de la UE ha acusat el règim del president rus Vladímir Putin d’haver bombardejat magatzems de blat, el que suposa una gran preocupació per la UE, que veu com pugen els preus dels aliments fins a màxims històrics. Aquesta escassetat d’aliments acabarà afectant a l’Àfrica, on hi haurà més fam, un dels temors del bloc comunitari.