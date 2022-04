La UE anuncia sancions a Rússia per les “atrocitats” a la regió de Kíiv

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha anunciat que la Unió Europea imposarà noves sancions a Rússia després d’acusar el Kremlin de cometre “atrocitats” a la ciutat de Bucha durant la seva retirada dels afores de Kíiv. “Consternat per les espantoses imatges de les atrocitats comeses per l’exèrcit rus a la regió alliberada de Kíiv”, ha dit Michel en una piulada.

El mandatari europeu també ha promès al govern ucraïnès i a les ONG locals que la UE ajudarà a recopilar les “proves necessàries” per portar el cas a la justícia internacional. La comunitat internacional ha denunciat en diverses ocasions els crims de guerra russos durant la invasió a Ucraïna, però les imatges de Bucha són la primera ocasió que tenen de documentar-los.

Un soldat ucraïnès inspecciona una carretera a Bucha, als afores de Kíiv / DPA

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, també s’ha sumat a la condemna per la matança de civils al nord de Kíiv i ha assegurat que està “commocionat per la notícia de les atrocitats comeses per les forces russes”. Borrell també ha ofert el suport de Brussel·les per “documentar els crims de guerra” russos i ha proposat que el cas es porti a la Cort Internacional de Justícia per “perseguir” les violacions de drets humans.

Ucraïna demana ajuda

Per la seva banda, el ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha acusat Rússia de planejar una “massacre” a Bucha i ha reclamat al G7 noves sancions “devastadores” contra Moscou. “La massacre de Bucha ha estat deliberada”, ha denunciat. “L’objectiu dels russos és eliminar tots els ucraïnesos que puguin”.

En el front de guerra de Kíiv, l’exèrcit ucraïnès ha confirmat que les tropes russes han abandonat la regió i que ja controlen tot el territori fronterer amb Bielorússia després d’haver recuperat el control de la zona de Prípiat, on es troba l’antiga central nuclear de Txernòbil. La ciutat fantasma de Prípiat, a la zona d’exclusió de la central, va ser recapturada per les forces ucraïneses el divendres.