Algèria amenaça Espanya de tallar-li el gas

Greu advertiment del govern d’Algèria a l’executiu de Pedro Sánchez. Algèria ha amenaçat Espanya amb trencar el contracte de subministrament de gas si Sánchez fa arribar aquest gas al Marroc a través del gasoducte del Magreb-Europa. En un comunicat aquest dimecres, el ministeri d’Energia d’Algèria ha avisat que li ha arribat un correu electrònic enviat per Teresa Ribera, la ministra espanyola de Transició Ecològica, en què fa saber al Marroc que reobrirà el gasoducte en sentit invers en les pròximes hores per tal de fer arribar gas al Marroc. El govern espanyol està acostant-se molt al Marroc per tal de recuperar les bones relacions amb Rabat després de la crisi diplomàtica que va començar per l’acolliment del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.

“Qualsevol transport de gas natural algerià lliurat a Espanya, el destí del qual no sigui altre que el previst als contractes, serà considerat com a incompliment dels compromisos contractuals i, en conseqüència, podria donar lloc a l’incompliment del contracte que vincula Sonatrach amb els seus clients espanyols”, ha advertit Algèria.

El govern espanyol reacciona

El govern espanyol s’ha afanyat a respondre Algèria en un comunicat en què defensa que no revendrà gas algerià al Marroc sinó que la intenció es deixar passar pel gasoducte el gas que hagi comprat el Marroc a altres països. Fonts del ministeri de Transició Ecològica han explicat que el Marroc els havia demanat ajuda per garantir la seva “seguretat energètica” perquè té escassetat de gas perquè Algèria no els hi ven. Amb l’obertura del gasoducte, Rabat podrà adquirir gas natural liquat als mercats internacionals, desembarcar-lo a la península ibèrica i utilitzar el gasoducte Magreb-Europa perquè pugui arribar al seu territori.

“En cap cas el gas adquirit per Marroc tindrà procedència algeriana”, asseguren fonts del ministeri després de conèixer l’amenaça d’Algèria. A més, assenyalen que l’activació d’aquest mecanisme s’ha parlat amb Algèria durant els últims mesos i neguen que la informació s’hagi filtrat al govern algerià sense voler. Subratllen que el mateix ministeri ha informat Algèria de l’obertura del gasoducte.