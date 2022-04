El Front Polisario carrega contra Sánchez per abandonar el Sàhara

El delegat del Front Polisario a Espanya, Abdulah Arabi, ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, pel seu gir sobre el futur del Sàhara Occidental i li ha reclamat que expliqui què entén per “integritat territorial” del Marroc. En una roda de premsa per detallar la decisió de trencar relacions amb Espanya, el Front Polisario ha qüestionat la proposta del govern espanyol de donar autonomia al Sàhara Occidental, tal com defensa el Marroc des de fa anys, en detriment del referèndum d’autodeterminació que auspicia l’ONU.

Arabi ha exigit al govern espanyol que esclareixi si quan parla de la integritat territorial del Marroc es refereix a “les seves fronteres reconegudes internacionalment” o si donen per fet que el Sàhara Occidental en forma part. “Són termes que agreugen encara més la posició de l’executiu”, ha advertit el delegat del Front Polisario, que ha recordat que la nova posició d’Espanya “res té a veure” amb la d’altres països com Alemanya o els Estats Units perquè és molt més conservadora i compra per complet el relat del Marroc.

On és el referèndum?

Segons Aradi, països com Alemanya o els Estats Units consideren que l’autonomia del Sàhara Occidental és una “solució a tenir en compte” per resoldre el conflicte, però no l’única, ja que el Front Polisario entén que també contemplen el referèndum d’independència que recull el dret internacional. “Espanya ha anat més enllà i ha apostat per l’opció presentada pel Marroc com la més seriosa i la més creïble. Aquí està la diferència”, ha insistit.

El Front Polisario va anunciar diumenge que trencava les seves relacions amb Espanya pel suport de Pedro Sánchez a la “proposta il·legal de l’ocupant marroquí, que pretén l’annexió dels territoris del Sàhara Occidental per la força i ignorant els drets inalienables del poble sahrauí a l’autodeterminació i la independència”. El ministeri d’Exteriors va respondre amb rapidesa i va assegurar que mantindrà “totes les vies d’interlocució” amb el Front Polisario com a part de la seva aposta pel “diàleg” per resoldre el conflicte.