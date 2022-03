Sánchez justifica el gir amb el Sàhara entre crítiques de Podemos

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha justificat el gir de 180 graus del seu govern sobre el Sàhara Occidental perquè creu que hi ha una “finestra d’oportunitat” per resoldre el conflicte, que fa gairebé mig segle que està encallat. La decisió de Sánchez, que ha aixecat molta polseguera a Algèria, el principal subministrador de gas a Espanya i aliat del poble sahrauí, també ha despertat moltes crítiques entre els seus socis de govern i la resta de l’oposició.

El portaveu d’Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha considerat “lamentable” el canvi de postura de Sánchez, que va fer sense notificar-ho al seu soci de coalició, i ha acusat el president de donar aire a un “règim autoritari” que viola els drets humans de manera sistemàtica. Malgrat això, Echenique ha assegurat que no trencaran el govern amb el PSOE perquè considera que aquesta mena de conflictes són propis d’una coalició.

L’autonomia, la millor opció

“Espanya considera la proposta marroquina [de donar autonomia a un Sàhara Occidental lligat a Rabat] com la base més seriosa per a la resolució”, ha dit Sánchez al Congrés, que veu el nomenament d’un nou enviat especial de les Nacions Unides a l’octubre de l’any passat com una oportunitat per solucionar el conflicte. El president espanyol considera que les Nacions Unides han de ser el “marc per solucionar-ho”, malgrat que l’ONU sempre havia apostat per un referèndum d’autodeterminació, tot i que en els últims anys s’havia resignat a una “solució política realista”.

“El Marroc és un soci estratègic i indispensable”, ha insistit Sánchez, que considera que el canvi de postura és un pas de la “política real” per donar “estabilitat i seguretat” a Espanya i a les ciutats de Ceuta i Melilla. El president espanyol assegura que l’aposta per un Sàhara autònom a dins del Marroc és un “pas més en el camí iniciat fa 14 anys”, quan el Marroc va fer la proposta per intentar desencallar el conflicte, i ha engegat que tingui “desinterès ni desatenció al patiment del poble sahrauí”.