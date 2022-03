Sánchez es queda sol amb el canvi de postura sobre el Sàhara Occidental

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha decidit donar suport al govern del Marroc per mantenir el Sàhara Occidental com una regió sota la governança marroquina. Sánchez va enviar una carta lloant les accions del rei Mohammed VI, una opinió que no ha tingut bona acollida al Congrés. De fet, tant la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, com altres partits minotiraris s’han queixat de les actuacions del president, quines han titllat de “incoherents”, segons Díaz. Aquest dilluns, aquests partits contraris a la decisió de Sánchez han decidit presentar una petició perquè el president doni explicacions al Congrés.

La ministra de Treball s’ha posicionat en contra del seu soci de govern, deixant clar que la decisió de donar soport al Marroc perquè mentengui subjugada la regió del Sàhara Occidental no ha tingut en compte els pensaments de Podemos: Pedro Sánchez ha estat “incoherent” per canviar de postura sobre el Sàhara amb “enorme opacitat”, sense donar explicacions i sense comptar amb el soci de Govern. Tot i això, Díaz ha assegurat que “no trencaran la coalició, ja que ha considerat que seriaun acte d’una gran “irresponsabilitat”.

A més, altres partits minoritaris han firmat una petició per demanar que Sánchez doni les explicacions pertinents al Congrés. En concret, la sol·licitud registrada porta la signatura d’aliats habituals de l’Executiu com a ERC, PNB, Bildu, Més País, Compromís i Nova Canàries, però també de Junts, el PDeCAT, la CUP i Coalició Canària. D’aquesta manera, els partit han recordat que Sánchez no ha de prendre decisions de manera unilateral i han demanat que comparegui per donar la informació necessària als altres partits.

La polèmica carta de Sánchez

Sánchez va enviar una carta amistosa al rei Mohammed VI en què sostenia que el pla d’autonomia per al Sàhara Occidental que va esbossar el Marroc era “la base més seriosa i realista” per aconseguir una solució al conflicte. El pla del Marroc deixava aquest territori sota sobirania marroquina encara que amb algunes competències cedides. Segons el comunicat publicat per la Casa Reial marroquina “Espanya considera la iniciativa marroquina d’autonomia, presentada en 2007, com la base més seriosa, creïble i realista per a la resolució d’aquest desacord”.