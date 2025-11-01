L’ONU enterra el somni de la independència del Sàhara Occidental

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que s’alinea amb el pla d’autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental i enterra el somni de la independència de l’antiga colònia espanyola. La resolució s’ha aprovat per 11 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions significatives –la Xina, Rússia i el Pakistan–. Algèria, el principal aliat del Front Polisario, no ha participat en la votació i ha criticat que el document “no reflecteix prou bé la doctrina de les Nacions Unides en matèria de descolonització”. El gir del Consell de Seguretat sobre el Sàhara és el mateix que va impulsar el president espanyol, Pedro Sánchez, ara fa tres anys i suposa acceptar que la proposta d’autonomia que el Marroc va presentar el 2007 és la més realista per posar fi a un conflicte que fa més de mig segle que dura.
El Front Polisario ja ha rebutjat participar en cap negociació basada en “propostes” que “legitimin l’ocupació” del Sàhara Occidental. La majoria de la població sahrauí, unes 200.000 persones, viu als camps de refugiats de Tindouf, al sud-oest d’Algèria, a l’espera de poder tornar a casa. El Front Polisario no està disposat a renunciar el dret a la lliure determinació del Sàhara Occidental i alerta que les “postures unilaterals que pretenen sacrificar l’estat de dret, la justícia i la pau per obtenir beneficis polítics a curt termini només agreugeran el conflicte”. Aquest mateix mes d’octubre, havien presentat a l’ONU una nova proposta per rellançar les negociacions amb el Marroc.
Una resolució que portarà cua
La resolució ha estat impulsada pels Estats Units, que durant el primer mandat de Trump va reconèixer la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental. De moment, l’ONU encara el manté com a “territori no autònom” que està pendent de descolonització. La resolució aprovada aquest divendres allunya definitivament la idea d’un referèndum d’autodeterminació que havia defensat fins ara. El representant estatunidenc al Consell de Seguretat, Michael Waltz, ha assegurat que és una votació “històrica” i que els EUA estan “decidits” a donar suport a la pau
El document demana a les dues parts que “estableixin converses sense condicions prèvies, partint de la base de la proposta d’autonomia del Marroc, amb l’objectiu d’assolir una solució política final i mútuament acceptable que tingui en compte la lliure determinació del poble sahrauí”, però reconeix que una “autonomia genuïna” podria representar el “resultat més factible”. Així mateix, mostra el seu “complet suport” al secretari general de l’ONU, António Guterres, i al seu enviat personal per al Sàhara Occidental, Staffan de Mistura, perquè “facilitin i duguin a terme les negociacions” a partir del pla marroquí per arribar a una resolució “justa, duradora i mútuament acceptable de la disputa” que estigui alineada amb la Carta de les Nacions Unides.
El Marroc celebra la resolució de l’ONU
El rei del Marroc, Mohamed VI, ha ofert un discurs televisat després de fer-se pública la resolució. “Després de 50 anys de sacrificis, obrim un nou i victoriós capítol en el procés de consagració de la identitat marroquina del Sàhara, amb l’objectiu de posar fi definitivament a aquest conflicte artificial, mitjançant una solució consensuada basada en la iniciativa d’autonomia”, ha dit el monarca en declaracions recollides per 3CatInfo. “Si bé la qüestió de la nostra integritat territorial ha experimentat avenços positius, el Marroc manté el seu compromís d’arribar a una solució que preservi la dignitat de totes les parts, sense vencedors ni vençuts. El Marroc no ostenta aquests canvis com un trofeu i no desitja avivar antagonismes ni exacerbar divisions”.
Fa poques setmanes, els ministres d’Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares, i del Marroc, Nasser Bourita, van certificar fa pocs mesos el “millor moment històric” de les relacions entre ambdós països en una trobada a Madrid en la qual van defensar els plans de Rabat de donar més autonomia al Sàhara Occidental. En una declaració conjunta, Espanya va reafirmar el gir de posició fet l’abril del 2022 i reconeix els esforços “seriosos i creïbles” del Marroc per trobar una solució “mútuament acceptable” en el marc de les Nacions Unides.