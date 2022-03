Sánchez lloa el pla marroquí pel Sàhara que el manté sota la seva sobirania

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat aquest divendres una carta amistosa al rei Mohammed VI en què sosté que el pla d’autonomia per al Sàhara Occidental que ha esbossat el Marroc és “la base més seriosa i realista” per aconseguir una solució al conflicte. El pla del Marroc deixa aquest territori sota sobirania marroquina encara que amb algunes competències cedides. Segons el comunicat publicat per la Casa Reial marroquina “Espanya considera la iniciativa marroquina d’autonomia, presentada en 2007, com la base més seriosa, creïble i realista per a la resolució d’aquest desacord”.

El govern de Rabat ha insistit molt en les darreres setmanes per una solució per al Sàhara Occidental acceptable en el marc de l’ONU. De fet, han donat suport al nou enviat de l’ONU per al Sàhara, Staffan de Mistura. El Front Polisario, que governa en l’autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica, rebutja el pla d’autonomia marroquina frontalment perquè manté el territori sota control de Rabat.

Sánchez lloa “l’esforç del Marroc” per solucionar el conflicte

El president del govern espanyol vol recuperar les bones relacions amb aquest país després que entressin en conflicte perquè el president del Front Polisario va estar hospitalitzat a Espanya. Sánchez subratlla que es tracta d’una qüestió molt important per al Marroc i lloa els “esforços seriosos i creïbles del Marroc en el marc de Nacions Unides per a trobar una solució mútuament acceptable”. Tot el missatge de Sánchez és un clar gest cap a Rabat per intentar solucionar del tot la crisi oberta amb l’acolliment de Brahim Ghali a l’estat espanyol. El Marroc no dona per superada la crisi d’ara fa un any per la posició del govern espanyol sobre el Front Polisari, com demostra el fet que el Marroc no hagi enviat de tornada a Madrid a la seva ambaixadora.