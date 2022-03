Algèria crida a consultes l’ambaixador a Madrid pel gir d’Espanya al Sàhara

El govern algerià ha expressat la seva “sorpresa” pel suport d’Espanya al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental i ha fet una crida a consultes al seu ambaixador a Madrid, Said Musi. Algèria ja ha qualificat el fet com a “traïció” per part d’Espanya. “Les autoritats algerianes, sorpreses per aquest brusc gir de la posició de l’antiga potència administradora del Sàhara Occidental, han decidit convocar consultes el seu ambaixador a Madrid amb efecte immediat”, ha publicat el Ministeri d’Afers Exteriors algerià en un comunicat.

“Estem molt sorpresos per les declaracions de les autoritats espanyoles relatives a la qüestió del Sàhara Occidental”, ha afegit el Ministeri. Prèviament, fonts diplomàtiques algerianes han criticat el canvi de postura d’Espanya que consideren la “segona traïció històrica” ​​de Madrid al poble sahrauí. “És la segona traïció històrica al poble sahrauí per part de Madrid després del funest acord del 1975”, ha apuntat la font, citada pel portal de notícies algerià TSA. “Finalment el Marroc ha obtingut el que volia d’Espanya”, ha apuntat el diplomàtic algerià.

Seria la segona “traïció” a causa de l’acord signat el 14 de novembre de 1975 pel qual cedia l’antiga colònia del Sàhara Espanyol al Marroc i Mauritània, sense tenir en compte la voluntat de la població sahrauí. Aquest acord de Madrid va ser immediatament denunciat pel Front Polisario, erigit en representant del poble sahrauí i que immediatament va proclamar la independència de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que la decisió de l’estat espanyol canviant la seva posició sobre el Sàhara Occidental és “un error amb conseqüències importants, especialment sobre el poble sahrauí”. És més, el president català creu que “cal una rectificació i retornar a la defensa del referèndum d’autodeterminació” del Sàhara Occidental. Aragonès creu que la consulta és una “eina per a la resolució del conflicte, d’acord amb l’ONU”.