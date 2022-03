Algèria critica la “segona traïció històrica” ​​d’Espanya al poble sahrauí

Fonts diplomàtiques algerianes han criticat la decisió del govern espanyol de donar suport al pla d’autonomia marroquina com a solució per al conflicte del Sàhara Occidental, un canvi de postura que consideren la “segona traïció històrica” ​​de Madrid el poble sahrauí. “És la segona traïció històrica al poble sahrauí per part de Madrid després del funest acord del 1975”, ha apuntat la font, citada pel portal de notícies algerià TSA. “Finalment el Marroc ha obtingut el que volia d’Espanya”, ha apuntat el diplomàtic algerià. En canvi ha implicat un xoc entre els socis de govern.

Seria la segona “traïció” a causa de l’acord signat el 14 de novembre de 1975 pel qual cedia l’antiga colònia del Sàhara Espanyol al Marroc i Mauritània, sense tenir en compte la voluntat de la població sahrauí. Aquest Acord de Madrid va ser immediatament denunciat pel Front Polisario, erigit en representant del poble sahrauí i que immediatament va proclamar la independència de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Les milícies del Front Polisario van derrotar les forces mauritanes i Nouakchott va renunciar a la part del Sàhara Occidental que se li va assignar a l’Acord de Madrid, però el Marroc, amb la Marxa Verda, va aconseguir imposar el seu control sobre la part costanera del territori.

El 1991 el Marroc i el Front Polisario van signar un alto el foc amb vista a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, però les diferències sobre l’elaboració del cens i la inclusió o no dels colons marroquins ha impedit fins ara la seva convocatòria, recolzada per l’ONU a la Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO).

Pel que fa a la relació estrictament bilateral entre Algèria i Espanya, Alger és el principal subministrador de gas natural a la Península en un moment delicat com l’actual al pla energètic. Alger va trencar relacions diplomàtiques amb Rabat el passat agost i al novembre va procedir al tancament del Gasoducte Magrib-Europa (GME) que bombava gas fins a la península Ibèrica a través del Marroc.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar el 6 de març passat amb el president algerià, Abdelmayid Tebune, que va reiterar no només el compromís del seu país amb garantir el subministrament a Espanya sinó també la voluntat d’Algèria d’ajudar tant com sigui possible, com soci fiable en matèria energètica que vol ser, als europeus, segons han indicat fonts governamentals.

El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, no ha volgut aclarir aquest divendres si Algèria ha estat informada per endavant sobre el canvi de posició del govern espanyol, escudant-se que “la diplomàcia requereix discreció”, però sí que s’ha mostrat convençut no afectarà el subministrament de gas a Espanya per part del país. “Algèria ha demostrat repetides vegades que és un soci fiable”, ha sostingut, assegurant que manté una relació “fluida” amb el seu homòleg algerià.

Tot i això, aquest és el segon ‘greuge’ del govern espanyol a Algèria en poc més d’un mes després que a principis de febrer anunciés que havia accedit a la petició del Marroc d’ajudar-lo a garantir la seva seguretat energètica mitjançant la regasificació a Espanya de Gas Natural Liquat (GNL) comprat per Rabat per al seu posterior enviament a aquest país mitjançant el gasoducte GME.

Aleshores, Alger ja va advertir que en cap cas Espanya podria fer arribar gas algerià al Marroc. Cal veure ara com reacciona el Govern algerià davant aquest gir, que per contra ha estat molt celebrat pel Marroc i que dóna per superada la crisi diplomàtica que va desencadenar fa gairebé un any l’acollida a Espanya per motius humanitaris del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.