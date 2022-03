Xoc entre Yolanda Díaz i Pedro Sánchez pel Sàhara

La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz s’ha desmarcat de la decisió del president de l’executiu Pedro Sánchez de donar suport al govern del Marroc per la situació del Sàhara. “S’ha de respectar voluntat democràtica del poble sahararui”, ha etzibat Díaz. I és que el Sàhara Occidental té un conflicte obert amb el Marroc per l’independència del territori. De fet, el govern de Rabat ha proposat un acord d’autonomia que el Sàhara no vol acceptar per falta de competències. Això, ha provocat que aquest divendres, Pedro Sánchez enviés una “carta amistosa” amb rei del Marroc Mohammed VI per donar-li tot el suport, unes accions que Díaz ha lamentat completament.

“Tota solució al conflicte ha de passar pel diàleg i el respecte a la voluntat democràtica del poble sahrauí. Continuaré treballant en això”, ha dit de manera contundent a les seves xarxes la ministra de Treball. En aquest sentit, ha recordat que el Sàhara Occidental és un territori que s’ha autoproclamat com a república, però ha insistit que la solució ha de passar “pel diàleg”. És per aquest motiu que ha deixat en evidència a Sánchez qui ha qualificat la decisió del Marroc com “la base més seriosa, creïble i realista per a la resolució d’aquest desacord”.

Un conflicte vermell i lila

Díaz no ha estat la única que ha volgut desmarcar-se del president de l’estat espanyol. La líder de Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha reivindicat que aquest conflicte una “solució política justa, duradora i acceptable per a totes les parts” d’acord amb les resolucions del Consell de Seguretat que “prevegi la lliure determinació del poble sahrauí”. “Espanya no ha d’apartar-se del dret internacional“, ha demandat.

El govern de Rabat busca acabar de manera ràpida un conflicte que porta obert des del 2007 quan el Front Polisario va autoproclamar la República Àrab Saharauí Democràtica. Les intencions del Marroc són solucionar el problema des del marc de la ONU, el que ha aplaudit Sánchez, que espera que amb el seu suport s’estrenyin els vincles entre l’Estat i el Marroc.