El gir diplomàtic del PSOE al Sàhara irrita al PP: “És una temeritat”

El candidat a la presidència del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de “temeritat” el gir del govern espanyol sobre el Sàhara Occidental i ha acusat Pedro Sánchez de tenir una política exterior “frívola i superba”. “Un canvi dràstic en política exterior és una temeritat sense el suport suficient. Això no pot ser decidit per un govern i menys per un partit”, ha advertit Feijóo aquest dissabte en un acte a Valladolid. En paral·lel, el president de la Xunta i futur líder del PP també ha considerat una “falta de respecte” a la ciutadania que s’hagi hagut d’assabentar d’aquest “cop de volant” sobre el Sàhara Occidental a través del govern del Marroc i ha llançat una nova alerta: “No admetrem cap ambigüitat sobre Ceuta i Melilla”.

“El govern de Sánchez pretén viure en un galimaties, amb mig executiu tebi amb la guerra a Ucraïna i amb una altra part que és pro Marroc”, ha etzibat Feijóo. “Així, quina és la política del govern i quin és el seu projecte?”, s’ha preguntat en veu alta el futur líder del PP. “Espanya s’ha guanyat a pols un prestigi i una credibilitat exterior i té dret a mantenir-los. Ningú té dret a endur-s’ho tot per endavant”, ha remarcat Feijóo, que ha assenyalat directament el president del govern espanyol i líder del PSOE. “50 anys d’acords en política exterior no han sobreviscut al president Sánchez. Ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José Maria Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy han fet una política exterior amb tanta frivolitat, supèrbia i improvisació”, ha criticat el president de la Xunta.

De fet, Feijóo ha volgut recordar que el Marroc és un país “amic i soci” d’Espanya, però ha indicat que el seu partit estarà amatent a les reaccions de Nacions Unides i Algèria al “canvi dràstic” d’Espanya sobre el Sàhara Occidental. “Els perjudicis per al nostre país podrien ésser molt alts”, ha avançat el candidat a la presidència del PP, que ha estès la mà al govern espanyol en matèria de política exterior. “És el nostre deure i ho complirem en qualsevol circumstància, però ho farem si hi ha informació completa, lleialtat i transparència. Si hi ha, doncs, tot el que no tenim en aquest moment”, ha assegurat Feijóo.

El govern espanyol reconfirma el gir

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha ratificat el canvi de posició del govern espanyol sobre el Sàhara Occidental. En declaracions als mitjans des de Madrid, Bolaños ha defensat que suposarà tenir una relació “bona” i “estable” amb el Marroc, amb qui tenen el compromís de “col·laborar contra les màfies de persones i la immigració il·legal”. Així mateix, el titular de Presidència ha detallat que és “important” aconseguir “estabilitat” perquè “el món necessita cooperació entre països”. Tot plegat arriba després que aquest divendres el govern espanyol donés suport a la proposta del Marroc sobre l’autonomia del Sàhara en una carta enviada pel president de l’executiu, Pedro Sánchez, al rei Mohammed VI.