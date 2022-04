El Front Polisario suspèn els contactes amb Espanya pel gir sobre el Sàhara

El moviment polític per l’alliberament del Sàhara Occidental, el Front Polisario, ha anunciat aquesta matinada que suspèn els contactes amb el govern espanyol després que aquest fes un gir i donés suport al pla d’autonomia del Marroc pel Sàhara per recuperar la cordialitat amb Rabat. Segons un comunicat de la secretaria general del Front Polisario, “a la vista dels passos concrets” que ha anat fent les últimes dues setmanes el govern de Pedro Sánchez, l’organització ha decidit trencar la relació amb la Moncloa perquè no puguin “utilitzar la qüestió sahrauí”.

“El Front Polisario decideix suspendre els seus contactes amb l’actual govern espanyol en el marc de miserables tractes de l’ocupant i fins que s’adhereixi a les resolucions de legitimitat internacional que reconeixen el dret del poble sahrauí a l’autodeterminació i a respectar les fronteres del seu país tal com són reconegudes internacionalment”, diu el comunicat al qual ha tingut accés l’agència de notícies Europa Press.

El Front Polisario, a més, creu i ha deixat per escrit en el comunicat, que Espanya “té responsabilitats” amb el poble sahrauí i amb les Nacions Unides, perquè és “potència administradora” de la regió històricament i les seves responsabilitats persisteixen.

El PSOE es queda sol

El moviment d’alliberament del Sàhara Occidental, però, no ha posat tot l’estat espanyol al focus sinó únicament l’actual govern socialista de Pedro Sánchez. El comunicat assegura que ha rebut l'”ampli i transversal moviment de solidaritat” amb la seva causa i ho ha agraït al Congrés espanyol. De fet, el Congrés va instar “rotundament” al govern espanyol la “necessitat de retornar a la senda de la legalitat internacional” i va deixar sol el PSOE en aquest canvi de rumb per satisfer el Marroc després de la crisi que es va originar per haver acollit el líder del Front Polisario, Brahim Ghali.