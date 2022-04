Podemos posa el Congrés contra el PSOE pel gir al Sàhara

Toc d’atenció del Congrés dels Diputats al PSOE per la decisió de Pedro Sánchez d’acostar-se a les postures del Marroc en el conflicte del Sàhara Occidental. Podemos havia presentat una proposició no de llei amb ERC i Bilgu per donar suport a les resolucions de l’ONU –que aposten per un referèndum a l’antiga colònia espanyola– i ha aconseguit que la cambra baixa reprovi el gir de Sánchez respecte al Sàhara, molt discutit per les implicacions que pot tenir amb les relacions amb Algèria, principal defensar del Front Polisario.

La moció de Podemos s’ha aprovat amb 168 vots a favor –els seus més els d’ERC, Bildu, PNB, Junts, PDeCAT i PP– 61 abstencions (Vox i Cs) i només amb els 118 vots en contra del PSOE. La votació d’aquest dijous suposa una nova divisió entre PSOE i Podemos, que ara no només afecta el govern sinó també als grups parlamentaris. A més, la votació s’ha produït hores abans que Sánchez viatgi al Marroc per certificar les bases de la “nova relació” entre els dos països.

El PSOE aposta per l’autonomia

La polèmica es va originar quan el Marroc va filtrar una carta enviada per Pedro Sánchez en la qual el socialista reconeixia que la proposta marroquina de donar autonomia al Sàhara era la solució “més viable”. El text aprovat al Congrés advoca per aplicar “les resolucions de l’ONU i la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara, en el convenciment que només el diàleg, la negociació i l’acord dut a terme de bona fe i de manera constructiva, d’acord amb el dret internacional, ajudaran a assolir una solució política justa, realista, viable, duradora i acceptable per les dues parts al conflicte polític”.

Durant el debat del text, que va tenir lloc el dimecres, el PSOE va posar en dubte l’exposició dels motius de la proposició, que criticava obertament el gir unilateral del govern espanyol. Els socialistes van rebre crítiques molt dures de tots els partits de l’oposició, però especialment del seu soci de govern. Gerardo Pisarello va acusar Sánchez de convertir la realpolitik “en un trist exercici de cinisme” i ha assegurat que Espanya “perd la seva credibilitat com a mediador al Sàhara” perquè s’ha posat “al costat del més fort”.