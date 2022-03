Espanya diu que va avisar Algèria del gir diplomàtic al Sàhara Occidental

La polèmica pel gir diplomàtic del govern de Pedro Sánchez pel que fa al Sàhara Occidental continua en augment. A Sánchez se li ha girat pràcticament tothom menys els seus. Algèria va crida a consultes el seu ambaixador a l’estat espanyol. També des d’aquest país es va definir el pas que ha fet la Moncloa com la segona “traïció” d’Espanya al poble sahrauí. Davant de les crítiques i gestos d’Algèria, el govern espanyol ha hagut de sortir al pas.

El govern espanyol diu que va informar l’executiu d’Algèria abans d’avalar públicament la proposta del Marroc de concedir l’autonomia al Sàhara Occidental. L’antiga colònia espanyola al nord d’Àfrica està controlada per Rabat des de l’any 1975 a excepció de la franja oriental, en mans de la República Àrab Sahrauí Democràtica, amb reconeixement internacional limitat. L’Estat espanyol havia donat suport històricament a la proposta de l’ONU de celebrar un referèndum d’autodeterminació a la població d’aquesta regió en considerar que no es va descolonitzar correctament, però ahir divendres el govern espanyol va donar suport a la iniciativa del Marroc d’integrar el Sàhara Occidental com a territori marroquí i dotar-lo d’autonomia.

Fonts de La Moncloa, segons informa l’agència ACN, han defensat aquest dissabte que abans de fer costat a la proposta marroquina –que ha aixecat oposició dins del mateix executiu de Pedro Sánchez i també per part de la Generalitat i del Front Polisario– van informar el govern algerià que ho farien. Tot i el canvi de postura, que ha provocat que Algèria retiri el seu ambaixador a Madrid, La Moncloa segueix considerant un soci “prioritari, estratègic i fiable” la república nord-africana i volen seguir mantenint-hi una “relació privilegiada”. Algèria és el principal proveïdor de gas de l’Estat espanyol i actualment no té relacions diplomàtiques amb el Marroc.

El canvi anunciat per Sánchez no ha agradat gens al PP, que també ha acusat el president del govern espanyol d’anar a la seva. Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Sánchez que rectifiqui. El Front Polisario també ha denunciat el canvi de postura de Madrid.